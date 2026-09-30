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Kovancılar'da çatı yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Kovancılar'da Gültepe Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü; çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 12:02

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EDİTÖR: Aslı Han

Kovancılar'da çatı yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

olay ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, Kovancılar ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

soruşturma ve tespit:

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmemiş olup, yetkililer hasar tespiti ve neden araştırmasını sürdürüyor.

ELAZIĞ’IN KOVANCILAR İLÇESİNDE 2 KATLI BİNANIN ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN...

ELAZIĞ’IN KOVANCILAR İLÇESİNDE 2 KATLI BİNANIN ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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