Kovancılar'da çatı yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

olay ve müdahale:
Edinilen bilgiye göre, Kovancılar ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
soruşturma ve tespit:
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmemiş olup, yetkililer hasar tespiti ve neden araştırmasını sürdürüyor.
ELAZIĞ’IN KOVANCILAR İLÇESİNDE 2 KATLI BİNANIN ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!