Kovancılar'da çatı yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

olay ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, Kovancılar ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

soruşturma ve tespit:

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmemiş olup, yetkililer hasar tespiti ve neden araştırmasını sürdürüyor.

ELAZIĞ’IN KOVANCILAR İLÇESİNDE 2 KATLI BİNANIN ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ