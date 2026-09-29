Kovancılar'da kalp sağlığı farkındalığı artırıldı

Kovancılar'da kalp sağlığı bilgilendirmesi:

Dünya Kalp Günü kapsamında Kovancılar İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, ilçedeki vatandaşlara kalp sağlığı ile ilgili kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Etkinliğin amacı, erken önlem ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları konusunda farkındalık oluşturmak olarak açıklandı.

etkinlikte neler yapıldı:

Bilgilendirmenin yanı sıra katılımcılara kalp sağlığını koruma yollarını anlatan broşürler dağıtıldı. Sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve tansiyon ile kolesterol takibinin önemi üzerinde duruldu. Yerel yetkililer, bilgilendirmelerin erişilebilir ve anlaşılır olmasına özen gösterdiklerini belirtti.

uzmanların vurguları:

Kovancılar İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, düzenli ve sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve düzenli sağlık kontrollerinin kalp hastalıklarının önlenmesinde kilit rol oynadığını vurguladı. Etkinliğin devamında benzer çalışmaların sürdürüleceği ve toplum sağlığının destekleneceği ifade edildi.

ELAZIĞ’IN KOVANCILAR İLÇESİNDE VATANDAŞLAR, KALP SAĞLIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLDİ