Kovancılar'da Karınca köyünde anız yangını müdahaleyle kontrol altına alındı

anız yangını söndürüldü:
Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Karınca köyü yakınlarında anız yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri olay yerine giderek müdahale etti ve yangın kontrol altına alındı.
müdahale ve söndürme çalışmaları:
Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yetkililer, yangının çevreye daha fazla zarar vermesinin önlendiğini bildirdi.
soruşturma başlatıldı:
Yangının çıkışına ilişkin inceleme başlatıldı. Yetkililer, yangının çıkışıyla ilgili inceleme başlatıldığını ve çalışmanın sürdüğünü açıkladı.
ELAZIĞ’IN KOVANCILAR İLÇESİNDE ÇIKAN ANIZ YANGINI İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.
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