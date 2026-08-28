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Kovancılar'da kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı

Kovancılar'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi; araçta bulunan bir kişi kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 16:37

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kovancılar'da kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı

kaza detayları

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde, Elazığ Bingöl karayolu üzerinde seyir halindeki bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada araç içerisinde bulunan 1 kişi yaralandı.

yaralının kurtarılması:

Olay yerine sevk edilen ekipler, araçta sıkışan yaralının çıkarılması için müdahale etti. Bölgeye intikal eden arama kurtarma ekipleri ile sağlık ekiplerinin koordineli çalışması sonucunda yaralı bulunduğu yerden çıkarıldı ve ilk müdahalesi yapıldı.

sağlık ve soruşturma:

Yaralı, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve olay yeri ile araç üzerinde gerekli tespitler yapılıyor.

KOVANCILAR İLÇESİNDE OTOMOBİLİN ŞARAMPOLE DEVRİLMESİ SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.

KOVANCILAR İLÇESİNDE OTOMOBİLİN ŞARAMPOLE DEVRİLMESİ SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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