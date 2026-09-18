Kovancılar'da köy arazisindeki yangın itfaiye müdahalesiyle kontrol altına alındı

Kovancılar'da arazi yangını söndürüldü
Elazığ'ın Kovancılar ilçesi sınırları içinde yer alan Köprüdere köyünde çıkan arazi yangını, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
müdahale ve yangının kontrol altına alınması:
Edinilen bilgiye göre yangın, Köprüdere köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. İhbarın ardından itfaiye ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi ve yapılan çalışma sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.
soruşturma başlatıldı:
Yetkililer, yangının çıkış nedeninin tespiti amacıyla inceleme başlattıklarını bildirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve yetkili kurumların çalışmaları devam ediyor.
ELAZIĞ'DA ARAZİ YANGINI
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