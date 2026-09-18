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Kovancılar'da köy arazisindeki yangın itfaiye müdahalesiyle kontrol altına alındı

Kovancılar'ın Köprüdere köyünde çıkan arazi yangını, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle söndürüldü; yangının çıkış nedeni için soruşturma başlatıldı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 19:54

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kovancılar'da köy arazisindeki yangın itfaiye müdahalesiyle kontrol altına alındı

Kovancılar'da arazi yangını söndürüldü

Elazığ'ın Kovancılar ilçesi sınırları içinde yer alan Köprüdere köyünde çıkan arazi yangını, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

müdahale ve yangının kontrol altına alınması:

Edinilen bilgiye göre yangın, Köprüdere köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. İhbarın ardından itfaiye ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi ve yapılan çalışma sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

soruşturma başlatıldı:

Yetkililer, yangının çıkış nedeninin tespiti amacıyla inceleme başlattıklarını bildirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve yetkili kurumların çalışmaları devam ediyor.

ELAZIĞ&#039;DA ARAZİ YANGINI

ELAZIĞ'DA ARAZİ YANGINI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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