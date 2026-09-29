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Kovancılarspor camiasından İdris Alan’a seçim desteği

Kovancılarspor yönetimi, teknik heyet ve futbolcular Elazığ TSO başkanı İdris Alan'ı seçim irtibat ofisinde ziyaret ederek desteklerini açıkladı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 15:43

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kovancılarspor camiasından İdris Alan’a seçim desteği

ziyaretin ayrıntıları:

Kovancılarspor Kulüp Başkanı Mürsel Gül, Asbaşkan Adem Sağır, teknik heyet, yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı İdris Alan'ı seçim irtibat ofisinde ziyaret ederek destek verdi. Ziyaret, 3 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek Elazığ TSO organ seçimleri öncesinde yapılan görüşmeler kapsamında gerçekleşti.

Delegasyon ziyaret sırasında destek mesajlarını iletti ve Kovancılarspor forması başkana takdim edildi. Karşılıklı sohbetler ve fotoğraf çekimleriyle süren görüşmede hem sporun hem de ilçelerin Elazığ için taşıdığı önem vurgulandı.

kulis ve destek mesajları:

Asbaşkan Adem Sağır, İdris Alan'a başarı dileklerini iletirken Kovancılar ve Palu camiası adına adayın yanında olduklarını ifade etti. Sağır, Alan'ın ilçelere yönelik yaklaşımını ve ilçe takımlarına verdiği desteği özellikle hatırlatarak, ayrım gözetmeksizin yürüttüğü katkılar için teşekkür etti.

Toplantıda yönetim ve futbolcular, İlçe düzeyindeki spor çalışmalarının güçlenmesi gerektiğini belirtti ve Elazığspor başta olmak üzere bölge takımlarının başarısının ortak mutluluk kaynağı olduğunu vurguladı.

alan'ın değerlendirmesi:

İdris Alan ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek sporun ve ilçelerin Elazığ için ortak değer olduğunu söyledi. Alan, Kovancılarspor, Paluspor ve Karakoçanspor gibi yerel ekiplerin Elazığ'ın vazgeçilmezleri olduğunu ifade ederek ilçelerle kurdukları ilişkinin önemini yeniden vurguladı.

Ziyaret, seçim sürecinde yerel paydaşlarla kurulan ilişkilerin güçlenmesine yönelik adımlar arasında yer aldı ve taraflar ilerleyen dönemde de iletişimi sürdüreceklerini bildirdi.

KOVANCILARSPOR KULÜP BAŞKANI MÜRSEL GÜL, ASBAŞKAN ADEM SAĞIR, TEKNİK HEYET, YÖNETİM KURULU VE...

KOVANCILARSPOR KULÜP BAŞKANI MÜRSEL GÜL, ASBAŞKAN ADEM SAĞIR, TEKNİK HEYET, YÖNETİM KURULU VE FUTBOLCULAR, ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANI İDRİS ALAN’I SEÇİM İRTİBAT OFİSİNDE ZİYARET EDEREK DESTEKLERİNİ AÇIKLADI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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