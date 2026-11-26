Kulüp açıklaması:

Profesyonelliğe Geçiş Ligi 3. Grup'ta mücadele eden Kovancılarspor, teknik sorumlusu Abdulsamet Erdem ve teknik ekibiyle yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Samet Erdem hocamız ve teknik ekibiyle karşılıklı görüşmeler sonucunda yollarını ayırma kararı almıştır."

Ayrılığın içeriği ve teşekkür:

Açıklamada, Erdem ve ekibinin görev süresi boyunca kulübe sunduğu katkılara vurgu yapıldı. "Görev süresi boyunca Kovancılarspor’umuz için gösterdiği özveri, emek, mücadele ve katkılarından dolayı Samet Erdem hocamıza ve ekibine teşekkür ediyoruz."

Kulüp ayrıca, birlikte geçirilen süreçte ortaya konan emek ve mücadelenin unutulmayacağını belirtti ve Samet Erdem ile teknik ekibine futbol ve yaşamlarında başarılar diledi. Bildiri şu cümlelerle sonlandı: "Futbolun doğasında ayrılıklar olsa da emek, saygı ve gönül bağı her zaman baki kalır. Samet Erdem hocamıza ve ekibine bundan sonraki futbol hayatlarında ve yaşamlarında başarılar diliyor, yollarının açık olmasını temenni ediyoruz. Teşekkürler Samet Erdem hocam, teşekkürler teknik ekibimiz"

KOVANCILARSPOR, TEKNİK SORUMLU ABDULSAMET ERDEM İLE YOLLARINI AYIRDI