Kovancılarspor'dan Batıpark'ta geri dönüş

Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup 8. haftasında Kovancılarspor, deplasmanda Kahramanmaraşspor A.Ş.'yi 2-1 mağlup etti. Maç Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası'nda oynandı; hakem üçlüsü Batuhan Bolat, Bekir Kalkanlı ve Aykut Cem Bulut'tan oluştu.

maçın kilit anları:

İlk yarı ev sahibi ekibin üstünlüğüyle geçti ve 42. dakikada Hüseyin Çolak'ın golüyle 1-0 sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Kovancılarspor, 51. dakikada Harun Koç ile eşitliği sağladı ve oyunun kontrolünü ele geçirdi.

73. dakikada verilen penaltı kararı sonrası topun başına geçen Kadir Taşoğlu, penaltıyı gole çevirerek takımına 2-1'lik üstünlüğü getirdi. Bu gol, maçın kaderini belirledi ve konuk ekibin galibiyetini pekiştirdi.

kadrolar ve hakemler:

Kahramanmaraşspor A.Ş.: Muhammet Emin Demir, Abdulkerim Buğrahan Telli, Yunus Karaaslan, Mahmut Sarıhasan, Furkan Yıldız, Harun Batuhan Ceyhan, Ahmet Şahbaz, Salih Yüksekoğlu, Muhammet Ali Şimşek, Hüseyin Çolak, Müslüm Akbaş.

Kovancılarspor: Emre Sertçelik, Hasan Yeşil, Aykut Çakay, Yusuf Aydın, Mahsun Şener, Eray Berk Yıldız, Kadir Taşoğlu, Ahmet Can Arıkan, Ahmet Ormanoğlu, Devriş Dağ.

Hakemler: Batuhan Bolat, Bekir Kalkanlı, Aykut Cem Bulut.

Maç boyunca ikinci yarıda yapılan hamleler ve penaltı golü, Kovancılarspor'un deplasmandan üç puanla dönmesinde belirleyici oldu. Konuk ekip bu sonuçla PGL 3. Grup'ta değerli bir galibiyet elde etti.

PROFESYONELLİĞE GEÇİŞ LİGİ (PGL) 3. GRUP 8. HAFTA KARŞILAŞMASINDA KOVANCILARSPOR, DEPLASMANDA KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş.’Yİ 2-1 MAĞLUP ETTİ.