Dolar 49,1205 +0,09%
Euro 55,3053 +0,16%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.573,35 -0,95%
EUR/USD 1,1257 +0,11%
Brent Petrol 102,25 -0,06%
--°

Kovanların içinden çıkanlar: Yüksekova'da 91,1 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Yüksekova'da durdurulan tırda, arılı kovanların peteklerine gizlenmiş 85,9 kg skunk ile 5,2 kg toz esrar dahil toplam 91,1 kg uyuşturucu ele geçirildi.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 13:23

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Kovanların içinden çıkanlar: Yüksekova'da 91,1 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Yüksekova'da kovanlara gizlenen uyuşturucu bulundu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen operasyonda, canlı arıların bulunduğu kovanların petek aralarına gizlenmiş halde 85,9 kilogram skunk ve 5,2 kilogram toz esrar olmak üzere toplam 91,1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak üç şüpheli gözaltına alındı.

operasyon ve arama detayları:

Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, uyuşturucu ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik fizikî ve teknik takipler yaklaşık bir ay sürdü. Takip sonucu durdurulan tırda yapılan aramada, eğitimli köpeklerin de katıldığı detaylı inceleme gerçekleştirildi. Aramada, canlı arıların bulunduğu kovanların petek boşluklarına maddelerin gizlendiği tespit edildi.

bulunan maddeler ve soruşturma:

Ele geçirilen uyuşturucunun tür ve miktarları yetkililer tarafından kayda geçirildi: 85,9 kg skunk ile 5,2 kg toz esrar toplamında 91,1 kg uyuşturucu maddeden söz ediliyor. Olayla ilgili üç kişi gözaltına alınırken, yetkililer bölgede uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam ettiğini bildirdi.

YÜKSEKOVA İLÇESİNDE CANLI ARILARIN BULUNDUĞU KOVANLARDAKİ PETEKLERİN ARALARINA GİZLENMİŞ 91,1...

YÜKSEKOVA İLÇESİNDE CANLI ARILARIN BULUNDUĞU KOVANLARDAKİ PETEKLERİN ARALARINA GİZLENMİŞ 91,1 KİLOGRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kütahya Belkavak’ta koordineli müdahale yangını büyümeden söndürdü
images

Asuncion'da tenis topu büyüklüğünde dolu araçlar ve binalarda hasara yol açtı
images

Süleymanpaşa'da alevlerden kurtarılan kaplumbağa vatandaşa emanet edildi
images

Bursa 11 Eylül Bulvarı'nda kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı, iki kişi y...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kütahya Belkavak’ta koordineli müdahale yangını büyümeden söndürdü

Tarihi topraklarda teknoloji coşkusu: TEKNOFEST Güneydoğu 1,5 milyon ziyaretçiyi ağırladı

Kayseri ticaret borsasında yeni dönem: Bağlamış güven tazeledi

Jandarma motosiklet timleri KPSS adayını kapılar kapanmadan yetiştirdi

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip