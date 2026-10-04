Kovanların içinden çıkanlar: Yüksekova'da 91,1 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Yüksekova'da kovanlara gizlenen uyuşturucu bulundu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen operasyonda, canlı arıların bulunduğu kovanların petek aralarına gizlenmiş halde 85,9 kilogram skunk ve 5,2 kilogram toz esrar olmak üzere toplam 91,1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak üç şüpheli gözaltına alındı.

operasyon ve arama detayları:

Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, uyuşturucu ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik fizikî ve teknik takipler yaklaşık bir ay sürdü. Takip sonucu durdurulan tırda yapılan aramada, eğitimli köpeklerin de katıldığı detaylı inceleme gerçekleştirildi. Aramada, canlı arıların bulunduğu kovanların petek boşluklarına maddelerin gizlendiği tespit edildi.

bulunan maddeler ve soruşturma:

Ele geçirilen uyuşturucunun tür ve miktarları yetkililer tarafından kayda geçirildi: 85,9 kg skunk ile 5,2 kg toz esrar toplamında 91,1 kg uyuşturucu maddeden söz ediliyor. Olayla ilgili üç kişi gözaltına alınırken, yetkililer bölgede uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam ettiğini bildirdi.

YÜKSEKOVA İLÇESİNDE CANLI ARILARIN BULUNDUĞU KOVANLARDAKİ PETEKLERİN ARALARINA GİZLENMİŞ 91,1 KİLOGRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ