Kaynaşlı'da altyapı çalışmaları tamamlandı:

Düzce İl Özel İdaresi tarafından yürütülen altyapı çalışmaları kapsamında, Kaynaşlı ilçesine bağlı Darıyeri Mengencik Köyü'nde koruge boru yerleştirme işleri tamamlandı. Tamamlanan çalışma, köyün altyapı ihtiyaçlarına doğrudan katkı sağladı ve hizmete sunuldu.

Köyde yapılan işin kapsamı:

Gerçekleştirilen uygulamada öncelik, yağmur suyu yönetimi ve yol altyapısının güçlendirilmesine verildi. Yapılan koruge boru döşeme işlemiyle, su tahliyesi ve alt yapı dayanıklılığı hedeflendi; bu sayede yerleşim yerlerinde yaşanan olası aksaklıkların önüne geçilmesi amaçlandı.

Gelecek planları ve etkileri:

İl özel idaresinin açıklamasında, kırsal bölgelerde yaşam kalitesini artırmak ve altyapıyı güçlendirmek için çalışmaların planlı ve programlı şekilde devam edeceği belirtildi. Tamamlanan proje, bölge halkına daha güvenli ulaşım ve gelişmiş altyapı sunarken benzer hizmetlerin yaygınlaştırılması için örnek teşkil ediyor.

Yetkililer, bu tür müdahalelerin köy yaşamını doğrudan etkilediğini ve sürdürülebilir altyapı yatırımlarının bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacağını vurguladı.

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ TARAFINDAN KAYNAŞLI İLÇESİNE BAĞLI DARIYERİ MENGENCİK KÖYÜ’NDE YÜRÜTÜLEN KORUGE BORU YERLEŞTİRME ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI.