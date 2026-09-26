Köy çevresinde sürü halinde dolaşan domuzlar Elazığ'da kameralara takıldı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Karabörk köyünde yiyecek arayan bir domuz sürüsü, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürünün kısa süreliğine karlı arazide beslendiği, ardından çevredeki köpeklerin müdahalesiyle hızla uzaklaştığı görülüyor.

görüntülerin ayrıntıları:

Vatandaşın kaydettiği videoda sürü halinde dolaşan domuzlar doğal alanlarda yiyecek arıyor. Görüntüler, hayvanların günlük yaşam alanlarına yakın bölgelerde de etkin olabildiğini gösteriyor. Kaydın cep telefonu ile alınmış olması, benzer olayların mobil cihazlarla sıkça belgelendiğini ortaya koyuyor.

muhtemel etkiler ve dikkat edilmesi gerekenler:

Bu tür sürüler, özellikle kırsal yerleşimlerde tarım ve hayvancılık açısından potansiyel risk oluşturabiliyor; ekili alanlara ve küçükbaş/domuz dışı çiftlik hayvanlarına zarar verebilir. Köpeklerin müdahalesi sürüyü dağıtmış olsa da, uzun vadede benzer yakınlaşmaların önlenmesi için yerel halkın tedbirli olması önerilir.

Olayla ilgili yetkili veya köylü açıklaması haberde yer almıyor; ancak kaydedilen görüntüler bölgedeki vahşi hayvan hareketliliğinin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.

ELAZIĞ’IN KOVANCILAR İLÇESİNE BAĞLI KARABÖRK KÖYÜNDE YİYECEK ARAYAN DOMUZ SÜRÜSÜ BİR VATANDAŞIN CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.