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köy ilkokulunda öğle yemeği sonrası 9 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Samsun Vezirköprü'deki Sarıdibek Mahallesi köy ilkokulunda öğle yemeği sonrası 11 öğrenci rahatsızlandı; 9'u ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 17:14

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EDİTÖR: Burcu Kaya

köy ilkokulunda öğle yemeği sonrası 9 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Köy ilkokulunda toplu rahatsızlanma

Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Sarıdibek Mahallesi Köyderesi mevkisindeki bir ilkokulda öğle yemeği sonrası öğrenciler arasında toplu rahatsızlanma görüldü. Okulda yemek yiyen toplam 40 öğrenciden 11'inde ani rahatsızlık belirtileri ortaya çıktı.

Olayın gelişimi:

Belirtilerin görülmesi üzerine durum hızla yetkililere bildirildi ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Okulda ilk müdahalesi yapılan öğrencilerden 9'u, ambulanslarla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Hastane yetkilileri, tedavi altındaki öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğunu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi.

İnceleme çalışmaları ve alınan önlemler:

Olayla ilgili olarak yetkililerce geniş çaplı bir inceleme başlatıldı ve gerekli numune analizleri için adımlar atıldı. Sağlık ve eğitim yetkilileri, benzer vakaların önüne geçmek amacıyla okul ve servis gıda tedarik zincirinin incelenmesini sürdürüyor. Olayın kaynağına ilişkin kesin sonuca analiz sonuçlarıyla ulaşılacağı belirtildi.

Olayın yaşandığı adres, Samsun Vezirköprü ilçesi Sarıdibek Mahallesi Köyderesi mevkisinde bulunan ilkokul olarak kayıtlara geçti.

RAHATSIZLANAN 9 ÖĞRENCİ, &#039;GIDA ZEHİRLENMESİ&#039; ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI.

RAHATSIZLANAN 9 ÖĞRENCİ, 'GIDA ZEHİRLENMESİ' ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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