Köy köy farkındalık: Kars jandarması 152 kişiye KADES ve 6284'ü tanıttı

Kars jandarma ekiplerinden köylerde kapsamlı bilinçlendirme:

Kars İl Jandarma Komutanlığı, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla Eylül ayı boyunca köylerde seminerler düzenledi. Yapılan bilgilendirmelerde 6284 Sayılı Kanun kapsamında sağlanan koruyucu ve önleyici tedbirler ile KADES uygulamasının kullanımı ön plana çıkarıldı.

Seminerlerde hangi konular işlendi:

Programlarda, kadına yönelik şiddetin tanımı, şiddet mağdurlarının başvurabileceği resmi mekanizmalar, 6284 kapsamında alınabilen tedbirler ve KADES uygulaması ile acil durumlarda güvenlik güçlerine hızlı erişim sağlanmasının önemi anlatıldı. Katılımcılara başvuru yolları ve örnek olaylarda izlenecek adımlar açıklanarak pratik bilgiler paylaşıldı.

Hangi köylerde kaç kişiye ulaşıldı:

Gerçekleştirilen seminerlerde toplam 152 vatandaşa ulaşıldı. Kars merkez ilçeye bağlı Yalınkaya Köyü’nde 70 kadın, Azat Köyü’nde 6 kadın ve 5 erkek, Karakale Köyü’nde 11 kadın bilgilendirildi. Kağızman ilçesine bağlı Kötek Köyü’nde 12 kadın ve 5 erkek, Arpaçay ilçesine bağlı Akçınar Köyü’nde 15 erkek, Sarıkamış ilçesine bağlı Atçılar Köyü’nde ise 13 kadın ve 15 erkek seminerlere katıldı.

Çalışmaların devamı:

Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların güvenliği ve toplumsal farkındalığın artırılması hedefiyle bilgilendirme faaliyetlerinin önümüzdeki dönemde de sürdürüleceğini bildirdi. Kars Valiliği açıklamasında, "Mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

KARS’TA 152 VATANDAŞA KADES VE 6284 SAYILI KANUN ANLATILDI(KARS-İHA)