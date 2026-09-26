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Köy köy üreticinin yanında: Uşak tarım ekipleri hayvansal üretimi yerinde değerlendiriyor

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, köy ziyaretlerinde üreticilere hayvan sağlığı, besleme, sürü yönetimi ve destekler hakkında bilgi veriyor.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 16:27

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EDİTÖR: Aslı Han

Köy köy üreticinin yanında: Uşak tarım ekipleri hayvansal üretimi yerinde değerlendiriyor

Uşak'ta saha ziyaretleri:

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, farklı köylerde üreticilerle bir araya gelerek hayvansal üretime ilişkin konuları yerinde değerlendiriyor. Geziler sırasında ekipler, üretimin sürdürülebilirliği ve hayvan refahı temelinde uygulamalı ve bilgilendirici görüşmeler gerçekleştiriyor.

Saha çalışmasının odak noktaları:

Gerçekleştirilen ziyaretlerde hayvan sağlığı, besleme, sürü yönetimi ve biyogüvenlik gibi ana başlıklarda üreticilere bilgi veriliyor. Uygulamalı öneriler ve üretim süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik tavsiyeler, üreticilerin günlük uygulamalarına katkı sağlayacak şekilde aktarılıyor.

Üreticilerin geri bildirimleri:

Ziyaretlerde üreticilerin ihtiyaçları, sorunları ve önerileri dinleniyor; kayıt altına alınan geri bildirimler sahadaki önceliklerin belirlenmesinde kullanılıyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce yapılan paylaşımda ekiplerin üreticilerin yanında olmak ve üretimin her aşamasında sahada bulunmak amacıyla köy ziyaretlerini sürdüreceği belirtildi.

UŞAK İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, FARKLI KÖYLERDE ÜRETİCİLERLE BİR ARAYA GELEREK...

UŞAK İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, FARKLI KÖYLERDE ÜRETİCİLERLE BİR ARAYA GELEREK HAYVANSAL ÜRETİME İLİŞKİN KONULARI YERİNDE DEĞERLENDİRİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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