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Köy öğrencilerine tarihle buluşma: Zerzevan Kalesi'ne gezi

Tigris Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü öncülüğünde Çınar'daki köy okulu öğrencileri Zerzevan Kalesi'ni gezdi; öğrenciler daha sık etkinlik istedi.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 10:54

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Köy öğrencilerine tarihle buluşma: Zerzevan Kalesi'ne gezi

Köy öğrencilerine tarihle buluşma: Zerzevan Kalesi'ne gezi

Tigris Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü öncülüğünde, ortak kurumların koordinasyonu ile Çınar ilçesindeki Zerzevan Kalesi köy okulu öğrencilerine gezdirildi. Etkinlik, bölgesel kültürel mirasın tanıtılmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlendi.

gezi deneyimi ve öğrenci tepkileri:

İlk defa bu tür bir tarihi geziye katılan öğrenciler kaleyi ve çevresini gezerek mirası yerinde görme fırsatı buldu. Katılımcılar, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti ve ziyaretin kendileri için önemli bir deneyim olduğunu belirtti.

etkinlik talepleri:

Öğrenciler, yetkililerden benzer kültürel etkinliklerin sık sık düzenlenmesini talep etti; köy okullarına yönelik bu tür gezilerin devam etmesi istendi.

Köy okulu öğrencilerine tarihi gezi

Köy okulu öğrencilerine tarihi gezi

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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