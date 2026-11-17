Kültür ve Turizm Bakanlığı kütüphanelerine kabul edildi

Diyarbakır Çermikli yazar Hamdullah Işıkın Tahtaya Yazılmayan Dersler-Bir Köy Öğretmeninin Hatıraları adlı eseri, Kültür ve Turizm Bakanlığı kütüphanelerinde yer almak üzere kabul edildi. Yazarın hem eğitim hem de çocuk kitapları alanındaki çalışmalarıyla bilindiği belirtilirken, bu kabulün eserinin daha geniş okuyucu kitlelerine ulaşmasını sağlayacağı vurgulandı.

Kitabın odağı ve hedefleri

Yazarın anı türündeki eseri, bir köy öğretmeninin mesleki deneyimlerini, karşılaştığı zorlukları ve öğrencilerine dair umutlarını kayıt altına alıyor. Metin, öğretmenliğin yalnızca sınıfta ders anlatmaktan ibaret olmadığı; bir çocuğun yüreğine dokunmanın, imkânsızlıklar karşısında umudu canlı tutmanın ve insan yetiştirmenin temel unsuru olduğuna dair bir tanıklık niteliği taşıyor.

Yazarın değerlendirmesi ve beklentileri

Hamdullah Işık, Kültür ve Turizm Bakanlığına yaptığı başvurunun kabul edildiğini belirterek bundan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Işık, eserinin eğitime, eğitimciye ve öğrencilere katkı sunacağına inandığını söyledi ve şu ifadeleri paylaştı:

'Tahtaya Yazılmayan Dersler – Bir Köy Öğretmeninin Hatıraları adlı eserimin Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphanelerine dağıtılması amacıyla yapılan başvurunun kabul edilmesi, benim için tarif edilmesi güç bir mutluluk ve gurur kaynağı oldu. Bu kitabı kaleme alırken amacım yalnızca geçmişte yaşadıklarımı anlatmak değildi. Bir köy öğretmeninin yaşadığı zorlukları, verdiği mücadeleyi, öğrencileri için taşıdığı umutları ve öğretmenlik mesleğine adadığı yılları gelecek kuşaklara bir hatıra olarak bırakmak istedim.'

Işık, öğretmenliğin bireylerin yaşamında bıraktığı izleri ve mesleğin toplumsal önemini vurgulayarak kitabın Anadolu köylerinde görev yapan öğretmenlerin deneyimlerine verilen bir değer olduğunu belirtti. Ayrıca eserin genç öğretmenlere meslek sevgisi, öğrencilere umut ve okuyuculara insan yetiştirmenin sorumluluğunu hatırlatmasını dilediğini söyledi.

Yazar, kitabın bakanlık kütüphanelerine ulaşmasının yalnızca kişisel bir başarı olmadığını, aynı zamanda kırsalda görev yapan tüm öğretmenlerin ortak hatırasına sahip çıkılması anlamına geldiğini ifade ederek destek verenlere teşekkür etti. Bu kararın eserin erişimini artırması ve öğretmenlik deneyimlerinin arşivlenmesine katkı sağlaması bekleniyor.

HAMDULLAH IŞIK’IN TAHTAYA YAZILMAYAN DERSLER - BİR KÖY ÖĞRETMENİNİN HATIRALARI İSİMLİ KİTABI, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞININ KÜTÜPHANELERİNDE YER ALACAK.