Dolar 49,2102 +0,02%
Euro 55,2333 +0,27%
Bist 12.108,10 -0,12%
Altın Gram 6.551,66 +0,01%
EUR/USD 1,1194 -0,04%
Brent Petrol 104,76 +4,55%
--°

Köy okullarına sinema götüren tır Cumayeri'nde öğrencilerle buluştu

Gezen Sinema Tırı, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Düzce'de Cumayeri Mehmet Metin İlkokulu öğrencilerine film gösterimi yaptı; proje devam edecek.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 14:46

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Köy okullarına sinema götüren tır Cumayeri'nde öğrencilerle buluştu

Gezen Sinema Tırı Cumayeri'de gösterim yaptı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekli Gezen Sinema Tırı, Düzce'ye gelerek Düzce Valiliği koordinasyonunda Cumayeri ilçesindeki Mehmet Metin İlkokulu öğrencileriyle buluştu.

Etkinliğin üçüncü durağı:

Programın üçüncü durağı olan Mehmet Metin İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler, kendileri için hazırlanan filmi izleyecek şekilde sinema deneyimi yaşadı. Okul yetkilileri ve organizasyon ekibi gösterimin düzenlenmesinde iş birliği yaptı.

Amaç ve ilerleyen program:

Düzce'de köy okullarındaki öğrencileri sinemayla buluşturmak amacıyla sürdürülen Gezen Sinema Tırı etkinliklerinin devam edeceği belirtildi. Projenin, çocukların kültür ve sanat erişimini artırmayı hedeflediği vurgulandı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI SİNEMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN DESTEKLERİYLE DÜZCE’YE GELEN GEZEN SİNEMA...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI SİNEMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN DESTEKLERİYLE DÜZCE’YE GELEN GEZEN SİNEMA TIRI, CUMAYERİ İLÇESİNDEKİ MEHMET METİN İLKOKULU ÖĞRENCİLERİYLE BULUŞTU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çocukları sahneyle buluşturan kukla serüveni Roni'nin zamanı geri dönüşümle haya...
images

Gençlerin Cumhuriyet'le buluşması: sanat, şiir ve kompozisyon yarışıyor
images

Balıkesir'de 10.10 coşkusu birleşiyor
images

anne carson'a 2026 nobel edebiyat ödülü verildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Maltepe'de çökme sonrası üst katlarda kontrollü yıkım başlatıldı

Merkezefendi'de 2027 hedefleri için 4,65 milyar lira bütçe onaylandı

Gaziantep'te 15 yıl 9 ay hapisle aranan hırsız yakalandı

trt sinema tırı'nın 18. durağı Erzurum oldu: 5 bin çocuk beyaz perdeyle buluştu

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Rektör Kuyrukluyıldız birlikte çalışmanın önemini personelle kahvaltıda vurguladı