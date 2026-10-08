Köy okullarına sinema götüren tır Cumayeri'nde öğrencilerle buluştu

Gezen Sinema Tırı Cumayeri'de gösterim yaptı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekli Gezen Sinema Tırı, Düzce'ye gelerek Düzce Valiliği koordinasyonunda Cumayeri ilçesindeki Mehmet Metin İlkokulu öğrencileriyle buluştu.

Etkinliğin üçüncü durağı:

Programın üçüncü durağı olan Mehmet Metin İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler, kendileri için hazırlanan filmi izleyecek şekilde sinema deneyimi yaşadı. Okul yetkilileri ve organizasyon ekibi gösterimin düzenlenmesinde iş birliği yaptı.

Amaç ve ilerleyen program:

Düzce'de köy okullarındaki öğrencileri sinemayla buluşturmak amacıyla sürdürülen Gezen Sinema Tırı etkinliklerinin devam edeceği belirtildi. Projenin, çocukların kültür ve sanat erişimini artırmayı hedeflediği vurgulandı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI SİNEMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN DESTEKLERİYLE DÜZCE’YE GELEN GEZEN SİNEMA TIRI, CUMAYERİ İLÇESİNDEKİ MEHMET METİN İLKOKULU ÖĞRENCİLERİYLE BULUŞTU.