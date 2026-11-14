Dolar 50,3447 +0,12%
Euro 55,4947 -0,22%
Bist 11.842,82 +1,51%
Altın Gram 6.290,44 +0,03%
EUR/USD 1,1028 -0,29%
Brent Petrol 95,84 +0,02%
--°

Köy okullarında siber bilinç: 270 öğrenci ve 26 öğretmene eğitim

Bayburt jandarması beş köyde düzenlediği eğitimlerde 270 öğrenci ve 26 öğretmeni güvenli internet, parola ve sosyal medya riskleriyle ilgili bilgilendirdi.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 10:07

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Köy okullarında siber bilinç: 270 öğrenci ve 26 öğretmene eğitim

Köy okullarında siber bilinç: 270 öğrenci ve 26 öğretmene eğitim

Bayburt İl Jandarma Komutanlığınca beş köyde düzenlenen siber farkındalık programları, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince okullarda uygulandı.

Eğitimler Masat, Örence, Akşar, Konursu ve Çayıryolu köylerindeki okullarda gerçekleştirildi; programa toplam 270 öğrenci ile 26 öğretmen katıldı.

eğitim konuları:

Verilen eğitimlerde siber güvenlik, güvenli internet kullanımı, parola güvenliği, siber zorbalık, sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gerekenler ve dijital dünyadaki riskler ele alındı.

amaç ve hedefler:

Eğitimlerin amacı, öğrencilerin ve öğretmenlerin dijital ortamda karşılaşabilecekleri tehditlere karşı bilinçlendirilmesi, güvenli internet kullanma alışkanlıklarının kazandırılması ve siber suçlara yönelik farkındalığın artırılması olarak belirtildi.

BAYBURT’TA 270 ÖĞRENCİ VE 26 ÖĞRETMENE SİBER GÜVENLİK EĞİTİMİ VERİLDİ

BAYBURT’TA 270 ÖĞRENCİ VE 26 ÖĞRETMENE SİBER GÜVENLİK EĞİTİMİ VERİLDİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İklim eğitiminin yaygınlaştırılması hedefiyle Türkiye İklim Okulu açıldı
images

Lüleburgaz'da çocuk hakları için bilinçlendirme çalışması
images

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Erdemir ile meslek yüksekokulu mezunları iç...
images

Küçük yaşta büyük bilinç: anaokulunda afet farkındalığı eğitimi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bursa'da yağışta kayan otomobil kaldırımı aşarak ağaca çarptı

Çevre yolunda müdahale sırasında araca çarpıldı: 5 kişi yaralandı

Keçiören'de tehlikeli gösteri: drift yapan 4 kişi yakalandı

adana’da komşular arasında silahlı çatışma: 5 yaralı, 1’i ağır

TREND HABERLER

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Bursa firmaları Afrika pazarına ortak üretim ve teknolojiyle açılıyor

Tunus’un Osmanlı mirası Kütahya’da sanatla yeniden canlanıyor

Şuşa'da liderler bir araya geldi: resmi akşam yemeği ve ikili temaslar

Emre Belözoğlu ile dönüş: Fenerbahçe Çorum'da 5-0'lık galibiyetle milli araya girdi

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı