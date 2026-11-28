Olay ve soruşturmanın başlangıcı:

Ereğli ilçesine bağlı Süleymanbeyler köyünde bulunan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel İlkokulu bahçesindeki Atatürk büstü, kimliği belirlenen iki şüpheli tarafından yerinden sökülerek çalındı. Olayın fark edilmesi üzerine okul yönetimi jandarmaya şikâyette bulundu.

Görgü ve güvenlik kameralarının takibiyle yapılan ilk incelemede, şüphelilerin köyden Kozlu istikametine doğru hareket ettikleri görüntülere yansıdı. İhbarı alan jandarma ekipleri derhal soruşturma başlattı.

Soruşturmada geçen 10 gün:

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yürütülen soruşturma yaklaşık 10 gün sürdü. Bu süre içinde kamera kayıtları, bölgedeki görgü bildirimleri ve diğer deliller titiz şekilde değerlendirildi. Yapılan çalışmanın sonunda şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

İncelemede, şüphelilerin büstü pirinç ve değerli bir metal olduğunu düşünerek hurdacıya götürdükleri belirlendi. Hurdacının büstü almaması üzerine şüphelilerin büstü ormanlık alana bıraktıkları ortaya çıktı.

Gözaltı, adli süreç ve sonuç:

Kimlikleri tespit edilen G.B ve Y.B, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Mahkemece haklarında verilen karar sonucu iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, köy okulunda kamu malına zarar ve Atatürk büstüne yönelik suç kapsamında kayıt altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma belgeleri ve adli işlemler, yasal süreç tamamlanana kadar dosyada tutulacak.

Atatürk büstünü çalıp hurdacıya götürdüler, satamayınca ormana attılar