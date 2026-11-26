Köy sinemacısından ödüllü yönetmene: Ahmet Uluçay'ın 25 kuruşluk tutkusu

Kütahya'nın Tepecik köyünde 9 yaşındayken bir film gösterimiyle sinemayla tanışan yönetmen Ahmet Uluçay, ölümünün 17'nci yılında anılıyor. Köydeki ilk gösterim, hayatında derin bir iz bıraktı; Uluçay o günü yıllarca aklından çıkmayacak görüntülerle ve üç kelimeyle tarif etti: "O gün zehirlendim."

ilk görüntüden amatör atölyeye: çocukluk yılları:

1963'te karlı bir günde gerçekleşen o gösterimde öğretmen, öğrencilere 25 kuruş bilet parası topladı; parası olmayanların biletini ise kendisi karşıladı. Uluçay, izlediği filmin adını yıllarca hatırlamaya çalıştı; hafızasında kalanlar ise yıkılmış bir şehir, ıslak parke yollar ve dokunaklı bir öyküydü. Bu ilk deneyim, onun sinema tutkusunu ateşledi ve köy arkadaşı İsmail Mutlu ile birlikte kendi sinema makinelerini yapmalarına yol açtı.

kısa filmlerden ödüllü uzun metraja: üretim ve başarı:

Kısıtlı imkanlarla başlayan kısa film çalışmaları, 1993 yapımı Optik Düşler ile devam etti. Uluçay'ın geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan ilk uzun metrajı ise Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak oldu. Tepecik'te amatör oyuncularla çekilen film, iki çocuğun sinemaya duyduğu tutkuyu anlatıyor; 2004'te vizyona giren yapım, İstanbul Film Festivalinde En İyi Film ödülünü kazandı ve Sinema Yazarları Derneği tarafından En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo dallarında ödüllendirildi.

Uluçay'ın sonraki projesi Bozkırda Deniz Kabuğunun çekimleri 2007'de başladı ancak sağlık sorunları nedeniyle çalışma yarım kaldı. Yönetmen, 30 Kasım 2009'da, 55 yaşında hayatını kaybetti.

anma, kayıtlar ve ekran duyuruları:

1994'te Ali Kırca'nın sunduğu Siyaset Meydanı'nın "Türk Sineması" özel bölümünde Uluçay, kendi hikâyesini "köy sinemacısı" kimliğiyle anlattı ve "İnsanın aklına gelmez ki, sinemayla birlikte doğar insan." sözleri programdan yıllar sonra tekrar gündeme geldi. Güven Adıgüzel tarafından sosyal medyada paylaşılan 5 saat 40 dakikalık program kaydından alınan 11 dakikalık kesit, yeniden ilgi çekti.

Uluçay'ın anısına yapılan yayınlar da açıklandı: Kanal D, ölümünün 17'nci yılında Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak'ı 30 Kasım Pazartesi saat 16.45'te yayımlayacağını duyurdu. Aynı gün film, 18.10'da MovieSmart Türk'te gösterilecek. Ayrıca D-Smart GO'da hazırlanan "Ahmet Uluçay Anısına" seçkisi 4 Aralık'a kadar erişime açık olacak.

Ahmet Uluçay'ın yolculuğu, bir köy gösteriminde başlayan merakın, kendi imkanlarıyla üretime dönüşmesi ve sonunda ulusal ölçekte tanınan bir sinema diline evrilmesi olarak özetlenebilir. Bu anmalar, hem filmlerini yeniden izleme fırsatı sunuyor hem de sinemaya dair kişisel bir ilk kıvılcımın nasıl kalıcı bir sanat yolculuğuna dönüştüğünü hatırlatıyor.

AHMET ULUÇAY (ARŞİV)