Olayın gelişimi:

Niğde'nin Ulukışla ilçesi Toraman köyünde, köy muhtarının kardeşi H.Ö. (42) ile eski muhtar C.Ü. arasında başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede H.Ö. silahla, C.Ü. ise sert bir cisimle aldığı darbe sonucu yaralandı.

Yaralanma ve müdahale:

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldıkları bildirildi. Yapılan açıklamada, H.Ö.'nün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Soruşturma:

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuruluyor ve olayın nasıl geliştiğine ilişkin çalışmalar sürüyor.

YARALILAR SAĞLIK EKİPLERİNİN İLK MÜDAHALESİNİN ARDINDAN AMBULANSLARLA HASTANEYE KALDIRILDI.