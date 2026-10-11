Köy yolları betonla güçleniyor; kaymakam Mehmet Ali Semiz çalışmaları yerinde inceledi

Köy yollarındaki beton çalışmaları

Kaymakam Mehmet Ali Semiz, ilçeye bağlı Söğütlü ve Kaynarlı köylerinde yürütülen geleneksel beton yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Ziyaretler sırasında, sahadaki uygulama süreci ve yolun mevcut fiziki durumu hakkında bilgi alındı.

İncelemeler, Söğütlü Köyü Geleneksel Beton Yol Yapım İşi ve Kaynarlı Köyü Geleneksel Beton Yol Yapım İşi kapsamında yürütülen çalışmaların seyrini tespit etmek amacıyla gerçekleştirildi. Çalışmaların hedefi, kırsal kesimde ulaşımı kolaylaştırmak ve köy yollarının dayanıklılığını artırmaktır.

Yerinde inceleme ve değerlendirme:

Kaymakam Semiz, şantiye alanlarında yürütülen beton döküm, altyapı hazırlığı ve yol genişletme çalışmalarını yerinde görerek yetkililerden uygulama detaylarını dinledi. Yapılan toplantılarda işin ilerleyişi ve önünde bulunan lojistik veya teknik sıkıntılar değerlendirildi.

Bu tür saha ziyaretleri, proje yönetimi açısından önceliklerin belirlenmesi ve gerekiyorsa müdahale noktalarının tespiti için önem taşıyor. Kaymakamın incelemesiyle çalışmaların mevcut durumu ve yatırımın beklentileri karşılayıp karşılamadığı gözden geçirildi.

Hedefler ve kırsal yaşama etkisi:

Proje kapsamında beton yol ile ulaşımın daha elverişli hale getirilmesi, kış koşullarında erişim sorunlarının azaltılması ve taşıma maliyetlerinin düşürülmesi amaçlanıyor. Vatandaşların günlük yaşamına ve tarımsal üretime doğrudan olumlu etkiler hedefleniyor.

Kaymakamlığın sahadaki takipleri sayesinde, yatırımların tamamlanma süreçleriyle ilgili şeffaflık ve hesap verilebilirlik güçlendiriliyor. Yerinde yapılan değerlendirmeler, önceliklerin yeniden belirlenmesine ve kaynakların daha etkin kullanılmasına katkı sağlıyor.

Söğütlü ve Kaynarlı köylerindeki ziyaretlerin, ilçedeki kırsal altyapı çalışmalarının izlenmesi bakımından önem taşıdığı vurgulandı ve yol yapımı çalışmalarının sürdürüleceği bildirildi.

SELİM’DE KÖY YOLLARINDAKİ BETON YOL ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELENDİ(KARS-İHA)