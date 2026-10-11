Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Köy yolları betonla güçleniyor; kaymakam Mehmet Ali Semiz çalışmaları yerinde inceledi

Kaymakam Mehmet Ali Semiz, Söğütlü ve Kaynarlı köylerindeki beton yol çalışmalarını yerinde inceleyip kırsal altyapıyı değerlendirdi.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 10:41

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Köy yolları betonla güçleniyor; kaymakam Mehmet Ali Semiz çalışmaları yerinde inceledi

Köy yollarındaki beton çalışmaları

Kaymakam Mehmet Ali Semiz, ilçeye bağlı Söğütlü ve Kaynarlı köylerinde yürütülen geleneksel beton yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Ziyaretler sırasında, sahadaki uygulama süreci ve yolun mevcut fiziki durumu hakkında bilgi alındı.

İncelemeler, Söğütlü Köyü Geleneksel Beton Yol Yapım İşi ve Kaynarlı Köyü Geleneksel Beton Yol Yapım İşi kapsamında yürütülen çalışmaların seyrini tespit etmek amacıyla gerçekleştirildi. Çalışmaların hedefi, kırsal kesimde ulaşımı kolaylaştırmak ve köy yollarının dayanıklılığını artırmaktır.

Yerinde inceleme ve değerlendirme:

Kaymakam Semiz, şantiye alanlarında yürütülen beton döküm, altyapı hazırlığı ve yol genişletme çalışmalarını yerinde görerek yetkililerden uygulama detaylarını dinledi. Yapılan toplantılarda işin ilerleyişi ve önünde bulunan lojistik veya teknik sıkıntılar değerlendirildi.

Bu tür saha ziyaretleri, proje yönetimi açısından önceliklerin belirlenmesi ve gerekiyorsa müdahale noktalarının tespiti için önem taşıyor. Kaymakamın incelemesiyle çalışmaların mevcut durumu ve yatırımın beklentileri karşılayıp karşılamadığı gözden geçirildi.

Hedefler ve kırsal yaşama etkisi:

Proje kapsamında beton yol ile ulaşımın daha elverişli hale getirilmesi, kış koşullarında erişim sorunlarının azaltılması ve taşıma maliyetlerinin düşürülmesi amaçlanıyor. Vatandaşların günlük yaşamına ve tarımsal üretime doğrudan olumlu etkiler hedefleniyor.

Kaymakamlığın sahadaki takipleri sayesinde, yatırımların tamamlanma süreçleriyle ilgili şeffaflık ve hesap verilebilirlik güçlendiriliyor. Yerinde yapılan değerlendirmeler, önceliklerin yeniden belirlenmesine ve kaynakların daha etkin kullanılmasına katkı sağlıyor.

Söğütlü ve Kaynarlı köylerindeki ziyaretlerin, ilçedeki kırsal altyapı çalışmalarının izlenmesi bakımından önem taşıdığı vurgulandı ve yol yapımı çalışmalarının sürdürüleceği bildirildi.

SELİM’DE KÖY YOLLARINDAKİ BETON YOL ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELENDİ(KARS-İHA)

SELİM’DE KÖY YOLLARINDAKİ BETON YOL ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELENDİ(KARS-İHA)

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Eskişehir heyeti günyüzü'nde BBP lideri Mustafa Destici ile buluştu
images

Bağ bozumu geleneği Gecek Mahallesi'nde protokolün pekmez kazanında canlandı
images

Kavak’ın siyaset dünyasının tanınan ismi Ahmet Altan hayatını kaybetti
images

Öğretmen ve öğrenciler Kahta'da doğada sağlıklı yaşama yürüdü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İncirliova’da Kaya’dan güven mesajı: takım ruhu ilçeyi sahada temsil edecek

Çorum'dan Gaziantep'te erken üstünlük: Cengiz Ünder fileleri havalandırdı

Akyaka'da sonbahara inat yazdan kalma yoğunluk

MHP'li konvoyda Afşin-Göksun yolunda kaza: bir kişi öldü, dört kişi yaralandı

TREND HABERLER

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Murat Boz, GastroAntep sahnesinde duygudan hareketliye repertuar sundu

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Akşam saatlerinde Kahramankazan'da kepçe ile arkadan çarpışma: iki sürücü yaralandı

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Gaziantep'te gökyüzünü kesintisiz aydınlatan şimşek gösterisi