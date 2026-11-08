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Köy yolları beyaza büründü: Kastamonu'da 230 köy yolu ulaşıma kapandı

Kastamonu'da dün başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde ulaşımı etkiledi; 230 köy yolu kapanırken İl Özel İdaresi ekipleri yolları açmak için çalışıyor.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 11:26

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Köy yolları beyaza büründü: Kastamonu'da 230 köy yolu ulaşıma kapandı

köy yolları beyaza büründü:

Kastamonu genelinde dün itibarıyla etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde ulaşımı olumsuz etkiledi. İl genelinde 230 köy yolu ulaşıma kapandı ve kırsal akslarda erişim kesintileri yaşandı.

il özel idaresi ekiplerinin çalışmaları:

Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için sahada aralıksız çalışıyor. Ekipler, öncelikle ana bağlantı noktalarını ve yerleşim yerlerine erişimi sağlamak amacıyla çalışmaları sürdürüyor.

etkiler ve süreç:

Ulaşımdaki aksamalar, kırsal yerleşimlerin günlük yaşamını ve ulaştırmayı etkileyebiliyor; yolların açılma süresi büyük ölçüde devam eden kar ve hava koşullarına bağlı olacak. Yetki ve sorumluluk alanlarındaki çalışmaların tamamlanmasıyla köy yollarının kademeli olarak yeniden ulaşıma açılması bekleniyor.

Kastamonu’da kar yağışı 230 köy yolunu ulaşıma kapattı

Kastamonu’da kar yağışı 230 köy yolunu ulaşıma kapattı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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