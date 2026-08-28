Köy yolları güvenli hale geliyor: Bulanık'ta 18 kilometrelik asfalt seferberliği

Muş’un Bulanık ilçesinde, köy yollarını ulaşım açısından standartlaştırma hedefiyle yürütülen sıcak asfalt çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Proje, İçişleri Bakanlığı tarafından güvenlik yolları kapsamında ayrılan ödenekle destekleniyor ve bölgedeki bağlantı yollarında konfor ile güvenliği artırmayı amaçlıyor.

Çalışmanın kapsamı ve finansmanı:

Bu yıl Muş genelinde toplam 26 kilometre bitümlü sıcak karışım (BSK) ve 13 kilometre sathi kaplama yapılması için ayrılan kaynaklar içinde Bulanık hattında da önemli bir bölüm planlandı. Bulanık güzergahtaki çalışmalarda ayrılan toplam ödenek 100 milyon TL olarak belirlendi. Proje kapsamında Alparslan-1 Karakolu ile Kuş Çeşmesi arasında kalan ve Alparslan-1 Karakolu ile Bulanık arasındaki köyleri birbirine bağlayan yaklaşık 18 kilometrelik grup yolunda sıcak asfalt serimi gerçekleştiriliyor.

Sahadaki iş gücü ve ilerleme:

İl Özel İdaresi ekipleri, kendi araç ve iş makineleriyle sahada çalışıyor. Şu an sahada görev yapan ekip sayısı ve ekipman şu şekilde: 27 kamyon, 7 iş makinesi ve 34 personel. Güzergahın yaklaşık 12 kilometrelik bölümü tamamlandı; kalan 6 kilometrelik bölümde ise günlük ortalama 800 metre asfaltlama gerçekleştiriliyor. İl özel idaresinin kendi kaynakları ve personeliyle yürütülen uygulama, maliyetlerde tasarruf sağlarken işlerin yerinde ve hızlı ilerlemesine imkan tanıyor.

Yolun tamamlanmasıyla Bulanık’a bağlı çok sayıda köy ve yerleşim yerinin ulaşımının daha güvenli ve konforlu hale gelmesi bekleniyor. Projenin BSK standardında ilerlemesi, yıl içinde planlanan kilometre hedeflerine katkı sağlayacak.

Yerinde inceleme ve hedefler:

Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Koşansu, ilçede vatandaşların ulaşım konforunu artırmak ve köy yollarının standardını yükseltmek için çalışmaları sürdürdüklerini belirtti. Kaymakamın açıklamasında, 'Toplamda 11 köyümüz bu çalışmadan faydalanıyor. İçişleri Bakanlığımızın gönderdiği ödenekle birlikte Muş İl Özel İdaresi ekipleri tarafından asfalt çalışmamız gerçekleştiriliyor' ifadeleri yer aldı.

Yetkililer, mevcut program dahilinde çalışmaları tamamlayarak bölge köylerinin kış koşulları başta olmak üzere her türlü hava şartında daha güvenli ulaşım sağlamasını hedefliyor.

BULANIK İLÇESİNDE 100 MİLYON TL'LİK MALİYETLE 11 YERLEŞİM YERİNİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN GÜZERGAHTA YÜRÜTÜLEN SICAK ASFALT ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR.