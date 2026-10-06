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Köy yolları için yerinde tespit: Saraydüzü ekipleri Çalpınar'da

Saraydüzü yöneticileri Çalpınar köyünde köy içi yolların durumunu yerinde değerlendirdi; ihtiyaçlar tespit edilip altyapı çalışmaları planlanacak.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 15:58

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Köy yolları için yerinde tespit: Saraydüzü ekipleri Çalpınar'da

Yerinde inceleme sonuçları:

Saraydüzü Kaymakamı Birkan Göktaş, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Sinan Gürpınar, Özel İdare Müdürü Samet Öztürk ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Şükrü Türkay ile birlikte Çalpınar köyünü ziyaret etti.

Gerçekleştirilen incelemede köy içi yolların mevcut durumu yerinde değerlendirildi. Yolların taşıdığı trafik, yüzey ve drenaj koşulları gibi temel öğeler gözden geçirilerek, öncelikli ihtiyaçlar belirlendi.

Planlanan çalışmalar ve öncelikler:

İnceleme kapsamında tespit edilen eksikliklere göre yapılması gereken düzenlemeler ele alındı. Yetkililer, tespitlerin ardından gerekli çalışmaların planlanmasını hedeflediklerini bildirdi.

Toplantıda altyapı onarımının yanı sıra bakım, yol genişletme ve olası drenaj çözümlerinin değerlendirilmesi gibi adımların öncelikli olduğu vurgulandı. Amaç, köyün ulaşım altyapısının güvenli ve sürekliliğinin sağlanmasıdır.

SİNOP’UN SARAYDÜZÜ İLÇESİNDE ÇALPINAR KÖYÜ’NÜN KÖY İÇİ YOLLARINDA İNCELEMELERDE...

SİNOP’UN SARAYDÜZÜ İLÇESİNDE ÇALPINAR KÖYÜ’NÜN KÖY İÇİ YOLLARINDA İNCELEMELERDE BULUNULDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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