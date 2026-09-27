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Köy yollarına dokunan yatırım: Gönlüce Mezrası'na kilit parke

Darende Belediyesi, Başkaya Mahallesi Gönlüce Mezrası'nda kilit parke çalışması yürütüyor; Başkan Alican Bozkurt saha incelemesinde ekiplerden bilgi aldı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 17:17

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EDİTÖR: Aslı Han

Köy yollarına dokunan yatırım: Gönlüce Mezrası'na kilit parke

Çalışmanın odağı:

Darende Belediyesi tarafından Başkaya Mahallesi Gönlüce Mezrası'nda kilit parke taşı çalışmaları devam ediyor.

Belediye ekipleri saha çalışmasını sürdürüyor; mahalle yollarında yürütülen uygulama yerel konut ve ulaşım alanlarında düzenlemeler getiriyor.

Başkanın yerinde incelemesi:

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Fen İşleri Müdürü ile birlikte Gönlüce Mezrası'ndaki çalışmaları yerinde inceledi ve ekiplerden bilgi aldı.

Başkan Bozkurt, çalışmalar hakkında konuşurken, "Bizim için bu memleketin en ücra köşesi bile kıymetli, her hemşehrimiz değerlidir" ifadelerini kullandı ve ekiplerin çalışmalarının mahalle sakinlerine hayırlı olmasını diledi.

Bozkurt ayrıca emeği geçen belediye personeline kolaylıklar dileyerek, hizmetlerin ilçe genelinde sürdürüleceğini vurguladı.

DARENDE’DE GÖNLÜCE MEZRASI’NA KİLİT PARKE

DARENDE’DE GÖNLÜCE MEZRASI’NA KİLİT PARKE

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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