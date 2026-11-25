Kaynaşlı Hacıazizler'de yol çalışmaları sürüyor

Düzce İl Özel İdaresi tarafından Kaynaşlı ilçesine bağlı Hacıazizler köyünde başlatılan kilit parke taşı döşeme çalışmalarında ekipler aralıksız çalışıyor. Proje, köy içi ve köyler arası ulaşımda sürekliliği sağlamak ve zorlu hava koşullarında ulaşımı daha güvenli hale getirmek amacıyla planlandı.

Çalışmanın hedefleri:

Yapılan uygulama ile yolların daha düzenli ve kullanışlı hale getirilmesi, yağışlarda çamur ve su birikintilerinin önlenmesi amaçlanıyor. Kilit parke zeminin sağlamlaştırılması, araç ve yaya trafiğinde konforu artırırken bakım giderlerini de azaltmayı hedefliyor.

Yerel yaşam ve ulaşımda etkisi:

Proje, köyde yaşayanların günlük ulaşımını kolaylaştıracak; okul servisi, sağlık hizmetleri ve tarımsal faaliyetlere erişimde yaşanan sıkıntıları hafifletecek. Yerel yetkililer, benzer çalışmaların diğer köylerde de devam edeceğini belirtti ve uygulamanın sürdürülebilirliği için bakım programlarının önemine vurgu yaptı.

Çalışmalar planlandığı şekilde devam ederken, bölge halkı da yol konforundaki iyileşmenin günlük yaşam kalitesine olumlu yansımasını bekliyor.

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ TARAFINDAN KAYNAŞLI İLÇESİNE BAĞLI HACIAZİZLER KÖYÜNDE BAŞLATILAN KİLİT PARKE TAŞI DÖŞEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR. ÇALIŞMALARLA KÖY İÇİ ULAŞIMIN DAHA KONFORLU HALE GETİRİLMESİ HEDEFLENİYOR.