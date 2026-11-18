çalışma alanları:

Düzce İl Özel İdaresi, merkeze bağlı köy yollarında bakım çalışmalarını sürdürüyor. Paşakonağı Köyünde yürütülen malzemeli yol bakım çalışmaları tamamlanırken, Yayla Köyündeki müdahalelerin devam ettiği bildirildi.

çalışmanın kapsamı:

Uygulanan malzemeli yol bakımı kapsamında yolların yüzeyinin güçlendirilmesi, dolgu ve tesviye işlemleriyle bozuklukların giderilmesi hedefleniyor. Yapılan çalışmaların amacı, kırsal kesimde günlük ulaşımın daha konforlu ve emniyetli hale getirilmesidir.

hedef ve planlama:

İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, köy yollarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların planlı ve programlı şekilde yürütüldüğü vurgulandı. Yetkililer, önceliğin ulaşım aksaklıklarının azaltılması ve yol güvenliğinin yükseltilmesi olduğunu belirtti.

Vatandaşlara kesintisiz ve güvenli ulaşım sağlanması hedefiyle benzer müdahalelerin ihtiyaç doğrultusunda devam edeceği, çalışmaların düzenli olarak takip edildiği aktarıldı.

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ TARAFINDAN MERKEZE BAĞLI PAŞAKONAĞI KÖYÜ’NDE YÜRÜTÜLEN YOL BAKIM ÇALIŞMALARI TAMAMLANIRKEN, YAYLA KÖYÜ’NDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR.