Köy yollarında dayanıklı dönüşüm: Osmaneli Sarıyazı-Benli-Ağlan hattı sıcak asfalta hazırlanıyor

Çalışmanın kapsamı ve hazırlıklar:

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, 8 kilometre uzunluğundaki Sarıyazı-Benli-Ağlan grup köy yolunda sıcak asfalt öncesi zemin ve altyapı hazırlıkları tamamlandı. Yapılan müdahaleler, güzergâhın Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) kaplamaya hazır hale gelmesi için planlandığı şekilde yürütüldü.

Altyapı ve zemin iyileştirmeleri:

Çalışmalar kapsamında zemin iyileştirme, yol genişletme, dolgu ve viraj düzenlemeleri gerçekleştirildi. Ayrıca altyapı ve drenaj hatlarında düzenleme ile yüzey iyileştirmeleri yapıldı. Bu müdahaleler, sıcak asfalt uygulanmadan önce yolun taşıma kapasitesini artırmayı ve su birikimini önlemeyi hedefliyor.

Vali Faik Oktay Sözer'in değerlendirmesi:

Vali Faik Oktay Sözer, Sarıyazı-Benli-Ağlan grup köy yolunda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Vali Sözer, sıcak asfalt uygulamasının yalnızca son görünenden ibaret olmadığını vurgulayarak, "Zeminin iyileştirilmesinden yolun genişletilmesine, altyapı ve drenaj çalışmalarından viraj düzenlemelerine kadar her aşama sıcak asfaltın kalitesi ve yolun uzun yıllar hizmet verebilmesi açısından büyük önem taşıyor" dedi.

Yetkililer, tamamlanan hazırlıkların ardından güzergâhın BSK kaplamaya geçirilerek köy yollarında kullanım konforu ve güvenliğin artırılacağını belirtti.

BİLECİK'TE 8 KİLOMETRELİK KÖY YOLU SICAK ASFALTA HAZIRLANIYOR