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Köy yollarında kış hazırlığı: Yunusefendi'de asfalt yama çalışmaları

Düzce İl Özel İdaresi, Gölyaka'daki Yunusefendi Köyü'nde kış hazırlığıyla ulaşım konforu ve yol güvenliğini artırmak için asfalt yama yapıyor.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 19:08

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EDİTÖR: Aslı Han

Köy yollarında kış hazırlığı: Yunusefendi'de asfalt yama çalışmaları

Gölyaka Yunusefendi'de yol çalışmaları sürüyor

Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Gölyaka ilçesine bağlı Yunusefendi Köyünde ulaşım konforunu ve yol güvenliğini artırmak amacıyla asfalt yama çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, bozulmuş yüzeylerin ve sürüş güvenliğini olumsuz etkileyen noktaların onarımına odaklanıyor.

Çalışmanın kapsamı:

Yapılan müdahaleler, köy içi ulaşımı aksatan çukurlar ve yüzey bozulmalarına yönelik. Asfalt yama uygulamaları ile kısa sürede sürüş koşullarının iyileştirilmesi, özellikle kış aylarında oluşabilecek risklerin azaltılması hedefleniyor. Ekipler, ihtiyaç duyulan bölümlerde öncelik sırasına göre çalışıyor.

Planlama ve devamlılık:

İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, çalışmaların plan ve program dahilinde yürütüldüğü, tespit edilen diğer köy yollarında da müdahalelerin devam edeceği bildirildi. Yerel ulaşımın kesintisiz ve güvenli sürdürülmesine yönelik bu tür bakım-onarım çalışmaları, köy sakinleri için erişilebilirlik ve konfor bakımından önem taşıyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, bölgedeki taşıt trafiğinde ve günlük ulaşımda gözle görülür iyileşmeler bekleniyor; ekipler ihtiyaç tespitlerini sürdürüyor ve öncelikli alanlarda müdahaleyi sürdürecek.

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ, GÖLYAKA İLÇESİNE BAĞLI YUNUSEFENDİ KÖYÜ’NDE ULAŞIM KONFORUNUN VE YOL...

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ, GÖLYAKA İLÇESİNE BAĞLI YUNUSEFENDİ KÖYÜ’NDE ULAŞIM KONFORUNUN VE YOL GÜVENLİĞİNİN ARTIRILMASI AMACIYLA ASFALT YAMA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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