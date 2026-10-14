Köy yollarında sel riskine karşı 6 menfez yenileniyor

İşin kapsamı ve hedefler:

Bolu İl Özel İdaresi, köylerde ulaşım güvenliğini artırmak ve altyapıyı güçlendirmek amacıyla yoğun yağışlarda sel riski oluşturan, kapasitesi yetersiz kalan eski beton menfez köprülerinin yenilenmesi çalışmalarını sürdürüyor. Müdahale, 6 noktada yürütülüyor.

Çalışmanın yürütüldüğü yerler:

Yapılan açıklamaya göre, Merkez ilçeye bağlı Yenipelitçik köyündeki menfez yenileme çalışması tamamlanma aşamasına geldi. Ayrıca çalışmalar Saraycık, Kozlu, Ağaccılar, Mesciçele köyleri ile Mudurnu ilçesine bağlı Dedeler köyünde devam ediyor.

Beklenen etkiler:

Yenileme projeleriyle köy yollarında ulaşım güvenliğinin artırılması, yoğun yağışlarda yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesi ve altyapının daha dayanıklı hale getirilmesi amaçlanıyor. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

BOLU İL ÖZEL İDARESİ TARAFINDAN, YOĞUN YAĞIŞLARDA SEL RİSKİ OLUŞTURAN VE KAPASİTESİ YETERSİZ KALAN ESKİ BETON MENFEZ KÖPRÜLERİNİN YENİLENMESİ İÇİN 6 NOKTADA ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR.