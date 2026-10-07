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Köy yollarunda konfor artışı: Gökçedere ve Taşlık'ta asfalt yama tamamlandı

Düzce İl Özel İdaresi, Gölyaka'ya bağlı Gökçedere ve Taşlık köylerinde tamamlanan asfalt yama çalışmalarıyla ulaşım güvenliği ve konforu artırdı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 12:01

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EDİTÖR: Aslı Han

Köy yollarunda konfor artışı: Gökçedere ve Taşlık'ta asfalt yama tamamlandı

Çalışmanın kapsamı ve yürütülmesi:

Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Gölyaka ilçesine bağlı Gökçedere ve Taşlık köylerinde ihtiyaç duyulan yol kesimlerinde asfalt yama uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan müdahalelerle yol yüzeylerindeki bozulmalar giderildi ve sürüş koşullarının iyileştirilmesi hedeflendi.

Hedeflenen faydalar:

Tamamlanan çalışmalarla birlikte köy yollarında ulaşımın daha güvenli ve daha konforlu hale gelmesi amaçlandı. Yama uygulamaları, özellikle sürücü ve yaya güvenliğini artırmaya yönelik kısa vadeli çözüm sunuyor.

Plan ve devam eden bakım çalışmalarının bildirimi:

İl Özel İdaresi yetkilileri, köy yollarında yürütülen bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarının belirlenen program doğrultusunda devam edeceğini bildirdi. Bu çerçevede benzer iyileştirme çalışmalarının başka köylerde de sürdürülmesi planlanıyor.

DÜZCE’NİN GÖLYAKA İLÇESİNE BAĞLI GÖKÇEDERE VE TAŞLIK KÖYLERİNDE, ULAŞIM KONFORU VE YOL...

DÜZCE’NİN GÖLYAKA İLÇESİNE BAĞLI GÖKÇEDERE VE TAŞLIK KÖYLERİNDE, ULAŞIM KONFORU VE YOL GÜVENLİĞİNİN ARTIRILMASI AMACIYLA YÜRÜTÜLEN ASFALT YAMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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