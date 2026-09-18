Köy yolu ihmali Bebek Köyü'nde ulaşımı aksatıyor

Adıyaman merkeze bağlı Bebek Köyü'nün ulaşımını sağlayan yolun uzun süredir bakımsız olduğu dikkat çekiyor. Asfaltın yer yer parçalandığı, yol yüzeyinde çukur ve çökmelerin oluştuğu görüldü. Yolun bazı bölümlerindeki bozuklukların özellikle araç sürücüleri açısından ulaşımı güçleştirdiği aktarıldı.

sürücüler ve köylülerin şikayetleri:

Köy sakinleri günlük ulaşım sırasında araçlarının zarar gördüğünü ve yol güvenliği konusunda sıkıntı yaşandığını vurguluyor. Vatandaşlar, özellikle köye giriş ve çıkış noktalarında oluşan çökmeler nedeniyle sürüşün tehlikeli hale geldiğini, gecikme ve ek maliyetler yaşandığını belirtiyor.

yetkililere çağrı ve beklenti:

Köy halkı yetkililerden yolun bakım ve onarımının ivedilikle yapılmasını talep ediyor. Bir köylü, "Yolumuzun bir an önce yapılmasını istiyoruz. Araçlarımızla geçerken büyük sıkıntı yaşıyoruz. Yetkililerin sesimizi duymasını ve bu soruna bir an önce el atmasını bekliyoruz" diye konuştu. Bölge sakinleri, ulaşımın güvenli ve kesintisiz sağlanabilmesi için acil çalışma bekliyor.

ADIYAMAN MERKEZE BAĞLI BEBEK KÖYÜ’NÜN ULAŞIMINI SAĞLAYAN YOLUN BOZUK VE BAKIMSIZ OLMASI VATANDAŞLARIN TEPKİSİNE NEDEN OLDU.