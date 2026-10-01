köy yolunda kontrol kaybı: kamyonet park halindeki araca çarpıp evin bahçesine uçtu

kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Kuzdağ köyünde bir kamyonetin kontrolden çıkıp park halindeki otomobile çarptıktan sonra bir evin bahçesine uçtuğu anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
kaza nasıl gerçekleşti:
Görüntülerde kamyonetin köy yolunda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktığı, önce yol kenarında park halinde bulunan otomobile çarptığı, ardından savrularak evin bahçesine girdiği görülüyor.
görüntüde öne çıkan detaylar:
Kayıtlarda kamyonetin savrulduğu ve bahçeye doğru ilerlediği anlar net şekilde yer alıyor. Olay sonucunda maddi hasarın oluştuğu öğrenildi.
Kamyonetin otomobile çarpıp bahçeye uçtuğu anlar kamerada
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