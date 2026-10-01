köy yolunda kontrolden çıkan kamyonet ev bahçesine uçtu, üç kadın son anda kurtuldu

kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Kuzdağ köyünde meydana gelen kazada, yoldaki bir kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Kamyonet, yol kenarında park halindeki bir otomobile çarptıktan sonra bir evin bahçesine uçtu. Olay anı, evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

olayın gelişimi:

Görüntülerde kamyonetin yoldan çıkarak bahçeye doğru ilerlediği, park halindeki otomobile çarptığı ve savrulduğu anlar yer alıyor. Kayıtlarda kazanın kısa sürede gerçekleştiği ve çarpmanın etkisinin belirgin olduğu görülüyor.

kazazedeler ve güvenlik değerlendirmesi:

Otomobile binen üç kadın görüntülere göre saniyelerle ölümden döndü. Haberde resmi bir can kaybı veya ayrıntılı yaralanma bilgisi paylaşılmadı.

Olay, köy yollarında sürüş güvenliği, park edilen araçların konumu ve yerleşim içi sürüş risklerine dair dikkat çekici bir örnek oluşturuyor.

KARABÜK’ÜN YENİCE İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN KAMYONETİN PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPTIKTAN SONRA BİR EVİN BAHÇESİNE UÇTUĞU ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIRKEN, OTOMOBİLE BİNEN 3 KADIN SANİYELERLE ÖLÜMDEN DÖNDÜ.