Köy yolunda yanan akülü araç bir yaşamı aldı

Köy yolunda akülü aracın alev alması sonucu ölüm:

Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Deliktaş köyünde meydana gelen olayda, evinin önünde ağaç dalları yakıldığı sırada çıkan alevlerin bölgeden geçen akülü araca sıçraması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, bir vatandaşın evinin önünde yaktığı ağaç dallarından yükselen alevler, o sırada bölgeden akülü aracıyla geçen Mustafa Gürsulun (52) aracına sıçradı. Alevlerin kısa sürede aracı sarması üzerine Gürsul olay yerinde yanarak yaşamını yitirdi.

İlk müdahale ve işlemler:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri inceleme yaptı. Sağlık ekipleri, Gürsul'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenaze, gerçekleştirilen otopsi işlemlerinin ardından Deliktaş köyünde toprağa verildi.

Olayla ilgili yetkililer tarafından soruşturma başlatıldığını bildirildi; bölgedeki yangın ve güvenlik uygulamalarının incelendiği belirtildi.

ELAZIĞ’IN BASKİL İLÇESİNDE ATEŞ YAKILAN YERDEN GEÇEN VE AKÜLÜ ARACI ALEV ALAN ENGELLİ ŞAHIS, YANARAK HAYATINI KAYBETTİ