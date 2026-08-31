Köyceğiz gölü'nde 'Mavi Vatan'la iki devlet bir can vurgusu

etkinlik ve rota:

Azerbaycanlı sporcu Nüşabe Paşazade, beş yıldır sürdürdüğü Mavi Vatan projesinin bu yılki etkinliğini 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında Köyceğiz Gölü'nde gerçekleştirdi. Sabahın erken saatlerinde kanosuyla göle açılan Paşazade, yaklaşık 45 kilometrelik parkuru tamamlamak için kürek çekti.

Doğa ve hava koşullarına göre zaman zaman kıyı hattından, zaman zaman açık sudan ilerleyen turun son 5 kilometresinde Paralimpik Kano Milli sporcuları Muhammet Keskin ve Mehmet İleru Paşazade'ye eşlik etti. Etkinlik, sporun yanı sıra çevre bilinci ve sosyal sorumluluğu ön plana çıkaracak şekilde düzenlendi.

şehitler anısına çelenk ve semboller:

Gölde gerçekleştirilen en anlamlı anlardan biri, Türkiye ve Azerbaycan'da vatan uğruna şehit düşenler anısına suya çelenk bırakılması oldu. Organizasyonda İki Devlet Bir Can, Türkiye-Azerbaycan, Atalarımızın Yadigârı Barış sloganı öne çıkarıldı ve iki ülke arasındaki kardeşlik bağları vurgulandı.

Paşazade, etkinlik sırasında göle defne ve zeytin çelengi bırakılacağını belirterek, bu sembollerin zafer ve barış anlamı taşıdığına dikkat çekti.

Mavi Vatan projesinin amacı:

Mavi Vatan projesi, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde doğaya saygılı, karbon ayak izi bırakmadan kano ve SUP ile yol alınarak yapılan sosyal sorumluluk faaliyetlerini kapsıyor. Proje, sporla çevre bilincini birleştirirken, yerel ve ulusal düzeyde farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Paşazade projenin hedefini şöyle anlattı: 1 Eylül Dünya Barış Günü’ne ithafen ‘İki Devlet Bir Can Türkiye-Azerbaycan’ projemiz için bu muhteşem Köyceğiz’ gölünde hep beraberiz. Suya paralimpik sporcularımızla Muhammed Keskin ve Mehmet İleru ile çıkacağız. Bu proje hem iki devletin, Azerbaycan ve Türkiye’nin ebedi kardeşliğini vurguluyor ve bu proje esnasında göle açıldığımızda Azerbaycan’da ve Türkiye’de vatan uğruna kendi hayatlarını feda eden bütün kahramanlarımıza ve aynı zamanda da Mustafa Kemal Atatürk’ün anısına defne ve zeytin çelengi bırakacağız. Biliyorsunuz ki defne ve zeytin zafer ve barış simgeleridir ve bu gölün sularında bu anlamlı çelengi biz atalarımıza göndereceğiz

Etkinlik, sporun birleştirici gücünü öne çıkarırken, iki ülke arasındaki dostluğun sembolik bir gösterimi olarak kayıtlara geçti. Katılımcılar ve izleyiciler, hem doğaya zarar vermeyen bir spor deneyimi yaşandımasına hem de şehitlere saygı ve barış mesajının ortaklaştırılmasına dikkat çekti.

AZERBAYCANLI NÜŞABE PAŞAZADE, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI VE 1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ KAPSAMINDA 5 YILDIR SÜRDÜRDÜĞÜ ‘MAVİ VATAN’ PROJESİNİ BU YIL KÖYCEĞİZ GÖLÜ’NDE GERÇEKLEŞTİRDİ.