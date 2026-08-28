Köyceğiz'de alevler durduruldu, kara yolunda 10 kilometrelik kuyruk oluştu

Köyceğiz'de yangın kontrol altına alındı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, Döğüşbelen Mahallesi karayolu üzerinde seyir halindeyken bir akaryakıt tankerinin yanması sonucu yangın çıktı. Alevlerin ormanlık alana sıçradığı olayda, bölgede görev yapan ekiplerin yoğun ve hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

etkileri ve ulaşım:

Yangının büyüme ihtimali ve güvenlik nedeniyle Köyceğiz yolu sivil trafieğe kapatıldı. Yolun kapatılması nedeniyle kara yolunda yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu; bölgedeki ulaşım akışı bu nedenle önemli ölçüde etkilendi.

çalışmalar ve beklenti:

Bölgede halen soğutma çalışmaları devam ediyor ve sıcak noktaların tamamen kontrol altına alınmasının ardından yetkililer yolun yeniden trafiğe açılacağını bildirdi. Çalışmaların tamamlanma süresi tamamlanacak tespit ve güvenlik kontrollerine bağlı olarak belirlenecek.

Olayla ilgili olarak ekiplerin sahadaki çalışmaları sürerken, yetkililer vatandaşları ve sürücüleri alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyardı. Herhangi bir yaralanma veya ilave hasar bilgisi haberde yer almamaktadır.

MUĞLA'NIN KÖYCEĞİZ İLÇESİNDE YAKIT TANKERİNDE ÇIKAN VE ORMANLIK ALANA SIÇRAYAN YANGIN, EKİPLERİN YOĞUN ÇALIŞMASI SONUCU KONTROL ALTINA ALINIRKEN, SİVİL TRAFİĞE KAPATILAN KÖYCEĞİZ YOLUNDA YAKLAŞIK 10 KİLOMETRE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU.