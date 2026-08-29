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Köyceğiz'de dalgalar voleybolla coşuyor: 5. zafer kupası başladı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 28 takımın katıldığı 5. Geleneksel 30 Ağustos Zafer Kupası plaj voleybolu, 3 gün sürecek etkinliklerle Delta Plajı'nda başladı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 11:30

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Köyceğiz'de dalgalar voleybolla coşuyor: 5. zafer kupası başladı

açılış ve ilk gün:

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen 5. Geleneksel 30 Ağustos Zafer Kupası Plaj Voleybolu törenle başladı. Açılışta saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu, protokol konuşmaları yapıldı ve organizasyona destek veren sponsorlara plaket takdim edildi.

Törenin ardından sahne alan Serdans Topluluğunun gösterisi tribünleri canlandırdı. Turnuvanın ilk karşılaşmasında Köyceğiz Kaymakamlık ile Göl Spor takımları korta çıktı; bu maç, üç gün boyunca sürecek rekabetin sinyallerini verdi.

program ve kapanış:

Turnuvaya Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 28 takım katılıyor. Karşılaşmalar 28-30 Ağustos tarihlerinde, gündüz ve akşam seansları şeklinde Delta Plajı'nda gerçekleştirilecek. Organizasyon, hem sportif rekabeti hem de izleyiciye yönelik etkinlikleri bir arada sunmayı hedefliyor.

Tribünleri dolduran voleybol tutkunları için özel etkinlikler, renkli oyunlar ve sürpriz hediyeler planlandı. Etkinlikler kapsamında ayrıca canlı röportajlar, maç anlatımları ve DJ performanslarıyla müzikli eğlenceler yapılacak; böylece hem maç temposu hem de sosyal atmosfer canlı tutulacak.

Turnuva, Pazar günü oynanacak final maçlarının ardından düzenlenecek kupa töreniyle sona erecek. Kapanış programı ve ödül töreni saat 15.00'te gerçekleştirilecek; organizasyon, bu üç günlük süreçte bölgeye hareketlilik ve spor heyecanı getirmeyi amaçlıyor.

Delta Plajı'ndaki atmosfer, yerel topluluk ile spor camiasını bir araya getirirken, etkinlik hem izleyiciler hem de sporcular için unutulmaz anlar vaat ediyor.

KÖYCEĞİZ’DE PLAJ VOLEYBOLU TURNUVASI HEYECANI BAŞLADI

KÖYCEĞİZ’DE PLAJ VOLEYBOLU TURNUVASI HEYECANI BAŞLADI

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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