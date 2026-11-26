etkinlik özeti

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen seminer ve imza günü yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programda konuşan emekli polis memuru ve araştırmacı yazar Özlem Özbek, kadına yönelik şiddete karşı toplumsal bilinç ve ortak sorumluluk vurgusu yaptı.

katılımcılar ve mekan:

Etkinlik, Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Çok Amaçlı Salonu’nda düzenlendi. Programa Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, STK başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar, seminerin ardından düzenlenen imza gününde yazarla birebir görüşme imkânı buldu.

seminer içeriği ve vurgular:

Özlem Özbek, konuşmasında şiddetin önlenmesinde hukuki ve toplumsal boyutları ele alarak, farkındalık yaratmanın yanı sıra kurumlar arası dayanışmanın önemine dikkat çekti. Seminer, dinleyicilere bilgilendirici örnekler sunarken şiddete karşı ortak sorumluluk mesajını öne çıkardı. Program, okur buluşması ve kitap imzalama ile sonlandı.

Etkinlik, yerel yetkililer ve sivil toplumun katılımıyla, 25 Kasım kapsamında verilen mesajların yerelde karşılık bulmasına hizmet etti ve katılımcılarda dayanışma ruhunu güçlendirmeyi hedefledi.

KÖYCEĞİZ’DE KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI MÜCADELE GÜNÜ SEMİNERİ VERİLDİ