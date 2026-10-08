Köyceğiz'e milyonluk yatırımlar: sosyal hizmetten altyapıya kapsamlı adım

Muğla Büyükşehir ekipleri köyceğiz'de projeleri yerinde değerlendirdi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik yatırım programı kapsamında Köyceğiz ilçesindeki devam eden ve planlanan projeleri yerinde inceledi. İncelemelere Genel Sekreter Tayfun Yılmaz, Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan, ilgili daire başkanları ve mahalle muhtarları katıldı.

gündüz bakımevi ve kısa mola merkezi:

Heyet, ilçe merkezinde yapımı süren 80 kişi kapasiteli Gündüz Bakımevi ve Kısa Mola Merkezi inşaatını gezdi. Projenin 2027 yılında hizmete açılması hedefleniyor. Merkezin, çocuklara ve ailelere yönelik sosyal destek ve bakım hizmetlerini güçlendirecek nitelikte tasarlandığı belirtiliyor.

yaşlı bakımevi ve altyapı yatırımları:

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Köyceğiz'in Toparlar Mahallesi'nde 204 milyon TL yatırımla çevre dostu özelliklere sahip modern bir yaşlı bakımevi inşa etmeye hazırlanıyor. 44 kişi kapasiteli tesiste güneş enerjisi kullanımı, yeşil alanlar, hobi bahçeleri ve sağlık donatıları yer alacak. Temel atma çalışmalarının önümüzdeki günlerde başlaması planlanıyor.

Ayrıca heyet, Ula, Köyceğiz ve Ortaca ilçelerini kapsayan 648 milyon TL tutarındaki altyapı ve yol yatırım paketinin saha çalışmalarını da inceledi. Projelerin amacı, bölgenin ulaşım altyapısını güçlendirerek daha güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sağlamak olarak aktarıldı.

Genel Sekreter Tayfun Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın vizyonuna vurgu yaparak, kamu kaynaklarının ihtiyaç odaklı ve sürdürülebilir projelere yönlendirildiğini söyledi. Yılmaz, önceliklerinin sadece yapı projeleri değil; çocuklar, gençler ve yaşlılar başta olmak üzere tüm vatandaşların yaşam kalitesini artırmak olduğunu belirtti.

İncelemeler sırasında ilgili daire başkanlarından projenin işleyişi, zamanlama ve yatırıma ilişkin teknik bilgiler alındı; mahalli ihtiyaçlara göre koordinasyonun sürdürülmesi kararlaştırıldı. Yerel yönetimler ve muhtarlar arasındaki iş birliği, projelerin etkin uygulanması açısından vurgulandı.

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