Köyceğiz'in genç kanocuları Bratislava'da kürsüye çıktı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bulunan Sporcu Eğitim Merkezi'nin yetiştirdiği sporcular, Slovakya'nın Bratislava kentinde düzenlenen Bratislava Olympic Hopes 2026 yarışlarında Milli Takım formasıyla ülkemizi ve ilimizi gururla temsil etti. Organizasyona 40 ülkeden 735 sporcunun katıldığı belirtildi; Köyceğizli kanocular güçlü performanslarla dikkat çekti.

yarışta elde edilen dereceler:

Ramazan Canbek — K1 U17 1000 metre: 1’incilik, K1 U17 500 metre: 2’ncilik.

Arda Kaan Demir — K1 U17 1000 metre: 6’ncılık.

Poyraz Yıldırım — K1 U15 500 metre: 2’ncilik.

Köyceğiz kaymakamlığı'nın mesajı:

Köyceğiz Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "40 ülkeden 735 sporcunun katıldığı organizasyonda üstün mücadeleleri ve başarılı performanslarıyla ülkemizi ve ilçemizi başarıyla temsil eden sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz. Başarılarınızla gurur duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Sporcuların elde ettiği dereceler, bölgedeki spor eğitiminin niteliğine dair somut bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Köyceğiz Sporcu Eğitim Merkezi'nin altyapı çalışmaları ve Milli Takım kadrosunda yer alan genç sporcuların uluslararası arenada kazandığı deneyimler, ilerleyen yıllarda daha fazla başarıya zemin hazırlaması bekleniyor.

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