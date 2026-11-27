Köy evinde başlayan eğitimle hayvancılığa yerinde destek

Sinop’un Gerze ilçesine bağlı Abdaloğlu köyünde, köy evinde düzenlenen kursla çiftçilere yönelik uygulamalı eğitimler verilmeye başlandı. Eğitimler, bölgedeki üreticilerin günlük hayvancılık uygulamalarını geliştirmeyi ve sürdürülebilir üretimi teşvik etmeyi amaçlıyor.

Organizasyon ve hedefler:

Program, Gerze Şehit Aslan Eren Halk Eğitimi Merkezi ile Gerze İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirildi. Kursla hedeflenen temel kazanımlar arasında çiftçilerin büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ve bakımı konusunda bilgi düzeylerinin yükseltilmesi, doğru yetiştiricilik yöntemlerinin yaygınlaştırılması ve üretimde verimliliğin artırılması bulunuyor.

Eğitim içeriği ve kırsal etki:

Köy evinde uygulamalı ve teorik modüller içeren eğitimlerde, katılımcıların hayvan bakımı, besleme, sağlık takibi ve üretim yönetimi konularında becerilerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Eğitim faaliyetlerinin doğrudan köylere ulaştırılması, kırsal kalkınmaya ve bölgedeki hayvancılık faaliyetlerinin gelişmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Yetkililer, kursun düzenlenmesinde emeği geçen kurumlara, eğiticilere ve katılımcılara teşekkür ederek, programın hayırlı ve verimli olmasını diledi. Çiftçiler açısından kursun, günlük uygulamalara doğrudan yansıyacak pratik bilgiler sunduğu vurgulandı.

SİNOP’UN GERZE İLÇESİNE BAĞLI ABDALOĞLU KÖYÜ’NDE ÇİFTÇİLERE YÖNELİK BÜYÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRME VE BAKIMI KURSU AÇILDI. KURSLA, HAYVANCILIK FAALİYETLERİNDE BİLGİ VE BECERİLERİN ARTIRILMASI, DAHA BİLİNÇLİ VE VERİMLİ ÜRETİM YAPILMASI HEDEFLENİYOR.