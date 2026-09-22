Köyde bilim rüzgârı: Beşpınar'da 400 öğrenci 13 atölyede keşfetti

Beşpınar'da uygulamalı bilim günü

Tuzla Belediyesi ve TÜBİTAK iş birliğiyle hayata geçirilen "Tuzla ile Bilime Her Köy Yakın" projesi kapsamında Batman’ın Beşiri ilçesi Beşpınar köyünde kapsamlı bir bilim etkinliği düzenlendi. Etkinlikte 400 ilkokul ve ortaokul öğrencisi bir araya gelerek uygulamalı deneyler, atölye çalışmaları, bilim şovu ve bilim söyleşileriyle bilimi deneyimledi.

etkinlik ve atölyeler:

Tuzla Belediyesi ekipleri, İstanbul’dan Batman Beşiri’ye yaklaşık 22 saat süren yolculuğun ardından Beşpınar Ortaokulu’nda etkinlik alanlarını kurdu. Gün boyu devam eden programda öğrenciler 13 farklı atölyede deney ve uygulamalı çalışmalar yaparak bilimin farklı yönlerini keşfetti. Program kapsamında atölyelerin yanı sıra sahne üzerinde gerçekleştirilen bilim şovları ve uzmanlarla yapılan söyleşiler de yer aldı.

Atölyeler, öğrencilerin farklı ilgi alanlarına göre hazırlandı; deneylerle bilginin pekiştirilmesi ve merakın teşvik edilmesi amaçlandı. Öğrenciler öğretmenleri eşliğinde etkinliklere katılarak hem öğrendi hem de gün boyunca eğlenceli vakit geçirdi.

öğrenci gözlemleri ve proje hedefi:

Etkinlik sırasında öğrenciler yaptıkları deneyleri ve yaşadıkları heyecanı paylaştı; bir öğrenci muzun DNA’sını ortaya çıkardıkları deneyi örnek göstererek çalışmayı anlattı. Katılımcılar, İstanbul’dan gelen Tuzla Belediyesi ekiplerinin düzenlediği uygulamalı etkinliklerle bilime dair yeni bilgiler edindiklerini ifade etti.

Tuzla Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü Eğitim Sorumlusu Sergen Özmen etkinliğe ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Tuzla Belediyesi ve TÜBİTAK iş birliği ile Batman Beşiri, Beşpınar köyünde 4009 TÜBİTAK projesi gerçekleştirdik. ‘Tuzla ile Bilime Her Köy Yakın’ projemizle 400 ilkokul ve ortaokul öğrencimiz bugün etkinliğimize katıldı. Etkinliğimizde 13 farklı atölyede öğrencilerimiz bilimi farklı yönleriyle keşfetti."

Projenin temel hedefi, farklı bölgelerdeki çocukların bilimsel etkinliklere erişimini artırmak ve bilimi uygulamalı çalışmalarla çocuklarla buluşturmaktır. Bu kapsamda düzenlenen etkinliklerin hem eğitimde fırsat eşitliğini desteklemesi hem de çocuklarda uzun vadeli merak ve öğrenme isteği oluşturması bekleniyor.

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl ise projenin erişilebilirlik vurgusunu şöyle dile getirdi: "Tuzla Belediyesi olarak çocuklarımızın bilimle buluşmasını, merak etmelerini ve keşfetmelerini önemsiyoruz. Bilimin herkes için erişilebilir olması gerektiğine inanıyor, çocuklarımızın eğitimine ve bilime yönelik çalışmalarımızı farklı bölgelerde de sürdürmeye devam ediyoruz".

TUZLA BELEDİYESİ VE TÜBİTAK İŞ BİRLİĞİYLE HAYATA GEÇİRİLEN "TUZLA İLE BİLİME HER KÖY YAKIN" PROJESİ KAPSAMINDA BATMAN’IN BEŞİRİ İLÇESİNE BAĞLI BEŞPINAR KÖYÜNDE BİLİM ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.