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Köyde gözyaşlarıyla uğurlanan 12 yaşındaki Muhammet Ali

Zonguldak Çaycuma Serdaroğlu köyünde kalp krizi sonucu yaşamını yitiren 12 yaşındaki Muhammet Ali Akpürçek için köy sakinleri ve yakınları tören düzenledi.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 15:09

GÜNCELLEME: 25 Eylül 2026 - 15:18

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Köyde gözyaşlarıyla uğurlanan 12 yaşındaki Muhammet Ali

tören köy camisinde yapıldı:

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Serdaroğlu köyünde yaşayan Nihat Akpürçekin oğlu 12 yaşındaki Muhammet Ali Akpürçek, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Olay, köyde büyük üzüntüye yol açtı.

cenaze namazı ve defin:

Bugün Serdaroğlu köyünde kılınan cenaze namazına Akpürçek ailesinin yakınları, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından Muhammet Ali’nin cenazesi köy mezarlığına götürülerek, dualar eşliğinde toprağa verildi.

Cenazede büyük üzüntü yaşayan Akpürçek ailesini yakınları ve köy sakinleri yalnız bırakmadı; komşular ve akrabalar taziyelerini iletti ve aileye destek oldu.

ZONGULDAK’IN ÇAYCUMA İLÇESİNE BAĞLI SERDAROĞLU KÖYÜNDE YAŞAYAN NİHAT AKPÜRÇEK’İN 12 YAŞINDAKİ OĞLU...

ZONGULDAK’IN ÇAYCUMA İLÇESİNE BAĞLI SERDAROĞLU KÖYÜNDE YAŞAYAN NİHAT AKPÜRÇEK’İN 12 YAŞINDAKİ OĞLU MUHAMMET ALİ AKPÜRÇEK, KALP KRİZİ SONUCU YAŞAMINI YİTİRDİ. AKPÜRÇEK İÇİN KÖYÜNDE CENAZE TÖRENİ DÜZENLERDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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