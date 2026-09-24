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Köyde merak tohumları: Derbent Ata'da bilim şenliği coşkusu

Kartepe Derbent Ata İlkokulu'nda TÜBİTAK 4009 destekli 'Köyümüzde Şenlik Var' etkinliğinde öğrenciler deneylerle bilimi keşfetti; Başkan Kocaman katıldı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 15:15

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Köyde merak tohumları: Derbent Ata'da bilim şenliği coşkusu

bilim şenliği okul bahçesinde hayat buldu

Kartepe Derbent Ata İlkokulu'nda düzenlenen "Köyümüzde Şenlik Var" bilim şenliği, öğrencilerin aktif katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe katılan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman de okul ziyaretinde öğrencilerin bilim heyecanına ortak oldu.

projenin kapsamı ve amaçları:

Şenlik, TÜBİTAK 4009 Köy Okullarına Destek Programı kapsamında hayata geçirilen proje çerçevesinde gerçekleştirildi. Açılış programına Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, Derbent Ata İlkokulu Müdürü Hafize Polat, TÜBİTAK Proje Yürütücüsü Mehmet Geren, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Okul bahçesinde kurulan stantlarda hazırlanan çeşitli bilimsel uygulamalar ve deneyler, öğrencilere bilim, teknoloji ve farklı eğitim alanlarını deneyimleme fırsatı sundu.

katılım ve etkinliğin önemi:

Etkinlik sırasında stantları gezen Başkan Kocaman, öğrencilerle sohbet ederek yapılan çalışmaları inceledi. Projelerin çocukların merak, araştırma ve keşfetme duygularını geliştirdiğine dikkat çeken Kocaman, eğitime yönelik desteklerin süreceğini belirtti.

Mustafa Kocaman etkinlikle ilgili şunları söyledi: Çocuklarımızın bilimle, teknolojiyle ve yeni deneyimlerle buluşmasını çok önemsiyoruz. Onların öğrenme heyecanına ortak olmak bizleri de mutlu ediyor. Geleceğimiz olan evlatlarımızın eğitim yolculuğunda yanlarında olmaya devam edeceğiz. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum

Öğrenciler hazırlanan uygulamalara katılarak hem eğlendi hem de yeni bilgiler edinme fırsatı buldu; şenlik, köy okullarında bilime yönelik farkındalığı artırmayı amaçlayan bir adım olarak kayda geçti.

KARTEPE DERBENT ATA İLKOKULU&#039;NDA DÜZENLENEN &quot;KÖYÜMÜZDE ŞENLİK VAR&quot; BİLİM ŞENLİĞİ RENKLİ...

KARTEPE DERBENT ATA İLKOKULU'NDA DÜZENLENEN "KÖYÜMÜZDE ŞENLİK VAR" BİLİM ŞENLİĞİ RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU. ETKİNLİĞE KATILAN KARTEPE BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA KOCAMAN, ÖĞRENCİLERİN BİLİM HEYECANINA ORTAK OLDU.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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