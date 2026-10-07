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Köyde tarama kampanyası: kanser taramalarına erişim kolaylaştı

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Sancaktepe'de yürütülen çalışmalarla KETEM'e getirilen vatandaşlar ücretsiz kanser taramasından geçirildi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 08:16

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EDİTÖR: Serkan Varol

Köyde tarama kampanyası: kanser taramalarına erişim kolaylaştı

Köyde yürütülen tarama ve eğitim çalışmaları tamamlandı

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Sancaktepe köyünde gerçekleştirilen saha çalışması kapsamında vatandaşlar Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM)'e yönlendirilerek ücretsiz kanser taramasından geçirildi. Çalışmanın amacı, tarama hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak ve toplumda erken teşhis farkındalığını artırmaktı.

tarama süreci ve uygulama:

Sancaktepe'den getirilen vatandaşlara KETEM'de gerekli tetkikler yapıldı ve tarama sonuçları değerlendirildi. Yapılan bilgilendirmelerde taramanın ücretsiz olduğu ve düzenli kontrollerin tedavi başarısı üzerindeki etkisi vurgulandı. Sağlık ekipleri, başvuru ve sevk süreçlerini kolaylaştırmaya yönelik düzenlemelerle hizmetin aksaksız yürütülmesini sağladı.

eğitim ve farkındalık çalışmaları:

Saha çalışmasının ardından köylülere koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında eğitimler verildi. Eğitimlerde kanserden korunma yolları, düzenli sağlık kontrollerinin önemi ve erken teşhisin tedaviye etkisi hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı. Katılımcılar, sağlık kontrollerinin aksatılmaması hususunda uyarıldı ve gerekli bilgilendirici materyaller sağlandı.

Yürütülen çalışmalarla hem tarama hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması hem de erken teşhis konusunda toplum bilincinin güçlendirilmesi hedeflendi. Yetkililer, benzer saha uygulamalarının devam ederek daha geniş kitlelere ulaşılacağını bildirdi.

KÖY SAKİNLERİNE ÜCRETSİZ KANSER TARAMASI YAPILDI

KÖY SAKİNLERİNE ÜCRETSİZ KANSER TARAMASI YAPILDI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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