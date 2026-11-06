Köyde yas: katledilen öğretmenlerin görev yaptığı okulda eğitim bir günlüğüne durdu

Olayın gelişimi:

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen saldırıda, iddialara göre Arif Sefa Özdemir önce kent merkezindeki Orhangazi Mahallesi'nde evinden çıkarak aracına binmeye çalışan S.P.'ye pompalı tüfekle ateş etti. Ağır yaralanan S.P.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Failin daha sonra araçla İhsaniye'ye bağlı Yukarıtandır, Ayazini ve Kıyır köyleri yönünde seyir halinde olan kişilere ateş açtığı, saldırıda çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı. Ölenlerin isimleri ve yaşları şu şekilde bildirildi: Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50), Noman Toprak (56), Seydi Ahmet Aydoğmuş (73), Satı Aydoğmuş (68), İsmail Şen (61), Hilal Mete (31) ve Ayşe Sena Demir (46).

Köyde yas ve okulun kapatılması:

Katledilenler arasında yer alan ve Yukarıtandır Ortaokulu'nda görev yapan öğretmenler Hilal Mete ve Ayşe Sena Demir'in ölüm haberleri köyde derin üzüntüye yol açtı. Olayın ardından okulda eğitime geçici olarak bir gün ara verildi; öğrenciler ders başı yapamadı ve köy genelinde yas havası hakim oldu.

Olayla ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan köy sakinlerinden Abdullah Ardıç, yaşananı 'hiç ummadığımız bir olay' olarak nitelendirerek, öğretmenleri tanıdıklarını, çocukların öğretmenlerini kaybetmenin yarattığı yıkımı vurguladı. Ardıç, saldırgan için 'dengesiz, sapığın birisi bu olaya kalkışmış' ifadesini kullandı.

Bir başka köy sakini ve öğrencinin babası Ümit Şahin ise köyde böyle bir olaya daha önce rastlanmadığını belirterek, faili köyün bir parçası olmadığını söyledi. Şahin, haberlerin ulaşmasının ardından köye gelindiğini, öğrenilenlere göre saldırganın öğretmenlerin araçlarını gasp etmeye çalıştığı sırada saldırıyı gerçekleştirdiğinin aktarıldığını belirtti. Şahin ayrıca çocukların okula gitmediğini ve köyde derin bir üzüntü yaşandığını dile getirdi.

Toplumsal tepki ve belirsizlik:

Yaşanan saldırı, bölge halkında şok ve öfkeye neden oldu; köy sakinleri fail hakkında 'cani' ve 'kansız' gibi ifadeler kullanırken, olayın motivasyonuna dair belirsizlik sürüyor. Resmî makamların soruşturması ve adli sürecin ilerlemesi bekleniyor.

Bu gelişme, küçük yerleşim yerlerinde tanışıklığın yoğun olduğu toplumlarda meydana gelen şiddet olaylarının yarattığı toplumsal travmanın boyutlarını gözler önüne serdi. Köydeki aileler ve öğrenciler, kayıpların ardından taziyelerini sürdürürken, eğitimin geçici olarak durmasıyla çocukların psikososyal desteğe ihtiyaç duyabileceği belirtiliyor.

Katledilen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılmadı