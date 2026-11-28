Saha çalışması ve ziyaretler:

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ile İlçe Başkanı Servet Yılmaz ve teşkilat üyeleri, Bilecik merkeze bağlı Yeniköy ve Deresakarı köylerinde kapı kapı dolaştı. Köy sokaklarında yapılan ziyaretlerde heyet, mahalle ve sokaklarda yaşayan vatandaşlarla birebir görüşmeler gerçekleştirdi.

Vatandaşla doğrudan iletişim:

Heyet, gittiği her kapıda vatandaşlarla sohbet etti; yerel ihtiyaçları, talepleri ve beklentileri dinledi. Ziyaretler sırasında köy sakinlerinin gündelik yaşamına ilişkin gözlemler paylaşılarak, çözüm odaklı yaklaşımın önemi vurgulandı.

Teşkilat mesajı:

Serkan Yıldırım şöyle konuştu: "Hemşerilerimizle bir araya gelmek, onların taleplerini dinlemek ve gönül bağımızı güçlendirmek bizim için çok kıymetli. Her kapıda ayrı bir sohbet, her selamda ayrı bir güzellik vardı. Bizleri samimiyetle karşılayan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Çalmadık kapı, selam vermedik hemşerimiz bırakmadan vatandaşlarımızla buluşmaya devam edeceğiz".

Teşkilat, saha ziyaretlerinin süreklilik kazanacağını belirterek, köy düzeyindeki iletişim ve geri bildirim mekanizmalarını güçlendirme taahhüdünde bulundu. Ziyaretler, hem sorunların yerinde tespiti hem de vatandaşlarla gönül bağı kurulması açısından önem taşıdı.

AK PARTİ ÇALINMADIK KAPI BIRAKMADI