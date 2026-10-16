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Köyden ekrana: 57 yaşındaki çiftçi 1 milyon 400 bin TL kazandı

Mersin'de köy yaşamını paylaşan 57 yaşındaki Naciye Şahin, sosyal medyada 400 bin takipçiye ulaştı ve ATV'deki yarışmadan 1 milyon 400 bin TL kazandı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 09:43

GÜNCELLEME: 16 Ekim 2026 - 09:47

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Köyden ekrana: 57 yaşındaki çiftçi 1 milyon 400 bin TL kazandı

Köyden ekrana: 57 yaşındaki çiftçi 1 milyon 400 bin TL kazandı

Mersin'in Mezitli ilçesi Pelitkoyağı Mahallesi'nde yaşayan 57 yaşındaki çiftçi Naciye Şahin, köy hayatını ve tarımsal üretimini paylaştığı videolarla sosyal medyada kısa sürede dikkat çekti. Kendi ifadesiyle çocukluk hayalini gerçekleştiren Şahin, ATV'de Esra Erol'un sunduğu Var Mısın Yok Musun yarışmasında bankanın sunduğu 1 milyon 400 bin TL teklifini kabul ederek yarışmadan büyük ödülle ayrıldı.

sosyal medyadan televizyona:

Çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Şahin, oğlunun desteğiyle yaklaşık 13 ay önce videolar çekmeye başladı. Doğal ve samimi paylaşımları kısa sürede karşılık buldu; takipçi sayısı yaklaşık 400 bine ulaştı. Sosyal medya görünürlüğü, Şahin'i televizyon gündemine de taşıdı ve teklif geldiğinde yarışmaya katılmaya karar verdi.

Şahin, çocukluğundan beri kameraya ve mikrofona karşı bir ilgisi olduğunu vurguluyor. Beş çocuklu bir ailenin en büyüğü olduğunu ve ilkokul mezunu olduğunu anlatan Şahin, zaman içinde fırsatların peşinden koştuğunu söyledi: "Bir gün fark edileceğimi biliyordum." Oğlunun önce tereddüt ettiğini, sonra birlikte çekimler yaparak kitlesini oluşturmaya başladıklarını belirtti.

hayat planları ve ödülün kullanımı:

Yarışmadan elde ettiği ödülle öncelikle Bağ-Kur borcunu ödeyerek emekli olmayı planladığını söyleyen Şahin, evinin çatısındaki sorunları gidermek istediğini açıkladı. Kalan parayla ise çocuklarına ve torunlarına destek olmayı düşündüğünü ekledi: "İlerleyince de ATV programına başvurdum. Oradan da iyi bir miktar aldım, çok şükür."

Şahin, köy yaşamını olduğu gibi paylaşmanın izleyicilerle bağ kurmasını sağladığını ifade etti. "Bizim hayatımız zaten bir film," diyerek günlük işlerini, üretimini ve doğal hallerini gösterdiklerinde izleyici kitlesinin oluştuğunu aktardı. Oğlunun videoları çekme konusundaki başlangıçtaki çekingenliğinin yerini zamanla destek ve iş birliğine bıraktığını anlattı.

Şahin'in hikayesi, kırsal yaşamın ve geleneksel üretimin dijital mecralarda karşılık bulabileceğinin somut bir örneğini sunuyor. Sosyal medya görünürlüğünün geleneksel fırsatlara nasıl kapı açabildiğini gösteren bu örnek, yerel üreticilerin de benzer kanalları kullanarak geniş kitlelere ulaşabileceğine dair bir fikir veriyor.

Yarışma sürecini ve sonrasını duyguyla anlatan Şahin, kazancın kendisine ve ailesine sağlayacağı rahatlamaya vurgu yaptı ve sözlerini "Yeter ki para olsun, her yerde kullanılır" diyerek tamamladı.

MERSİN’DE KÖY HAYATINI PAYLAŞTIĞI VİDEOLARLA SOSYAL MEDYADA YAKLAŞIK 400 BİN TAKİPÇİYE ULAŞAN 57...

MERSİN’DE KÖY HAYATINI PAYLAŞTIĞI VİDEOLARLA SOSYAL MEDYADA YAKLAŞIK 400 BİN TAKİPÇİYE ULAŞAN 57 YAŞINDAKİ NACİYE ŞAHİN, KATILDIĞI BİR TELEVİZYON YARIŞMASINDA 1 MİLYON 400 BİN TL KAZANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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